Vanlı aileler evlat nöbetinde! 'Evladımı söke söke onlardan alacağım' Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan aileler, bugün de bir araya gelerek HDP ve PKK aleyhine slogan attı. Aileler çocuklarına da teslim ol çağrısında bulundu.

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İHA

Evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, nöbetlerine devam ediyor.

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ailelerin oturma eylemi, birçok aileye umut oldu.

İlk olarak 3 Eylül 2019'da başlayan eylem; Muş, Hakkari ve Van'da HDP il binası önünde de yapılıyor.

Ailelerin direnişi 64'üncğ haftaya ulaştı

HDP'yi sorumlu tutan gözü yaşlı aileler, yaz kış demeden çocuklarına teslim ol çağrısında bulunuyor.

Bugün ise Vanlı aileler eylemlerinin 64'üncü haftasında bir araya geldi.

Dağa kaçırılan ve sayıları 34’ü bulan aileler, ellerindeki dövizlerle il başkanlığı binası önüne gelerek HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

"HDP’liler neden kendi çocuklarını göndermiyor"

Eyleme katılan anne Nazlı Sancar, yıllardır HDP ve PKK ile mücadele eden bir anne olduğunu belirtti.

Evlatlarını alana kadar HDP’nin kapısından ayrılamayacağını ifade eden Sancar, “Evlat mücadelesi ne demektir? Evladın tarifi yoktur. Yıllardır bu acıyı çekiyoruz. HDP’liler neden kendi çocuklarını göndermiyor? Bizim çocukları nasıl dağa göndermişse o şekilde de getirsin. Gel kızım sen kalemlere layıksın. Gel dağlarda ve mağaralarda durma. Kızım gel kaldığın yerden hayatına devam et. Evladımı söke söke onlardan alacağım.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)