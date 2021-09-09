Evlatları farklı tarihlerde kaybolan ailelerin sayısı 32'ye yükseldi. Aileler kentin işlek caddesinde bir araya gelerek slogan attı.

Diyarbakır'da evlatları için yapan annelerden sonra Hakkari, Şırnak ve Van başta olmak üzere birçok ilde, HDP binalarının önünde ailelerin haklı eylemleri devam ediyor.

Aileler, 27 Şubat'tan bu yana her hafta HDP Van İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor.

Ellerindeki 'Dağları kurtlara kuşlara bırakın', 'Evlat nöbetindeyiz', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Artık yeter! Yakamızdan düşün' ve 'Anneler nöbette' yazılı dövizlerle yürüyen anneler, bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

HDP SESİ BASTIRMAK İÇİN MÜZİK AÇTI

PKK tarafından 13 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için eylemde olan anne Nazlı Sancar, HDP'lilerin müzik açarak seslerini bastırmaya çalışmasına adeta kin kustu.

Vanlı aileler evlat nöbetine devam ediyor: 'Kandil'e çökeceğiz' ViDEO

"ARTIK GECE GÜNDÜZ BU EYLEMDEYİM"

Eylemde sinir krizleri geçiren Sancar, “20’nci haftadır biz burada eylem yapıyoruz. Ben bir buçuk yıl Diyarbakır’da mücadelemi verdim. 20 haftadır da Van’da mücadelemi veriyorum. Sonsuza kadar da bu mücadelem sürecek. Ben kararlıyım ve geri adım atmıyorum. Artık bu saatten sonra gece gündüz bu eylemdeyim. Ben evladımı almayana kadar bu kapıdan kalkmıyorum.” dedi.





"BİZ ANNE VE BABALAR KANDİL'E ÇÖKECEĞİZ"

Evladı dağa kaçırılan tüm anne ve babalara seslenen Sancar, “Anne ve babalar gelin evladınızı isteyin. Korkmayın. Artık eski devir bitti. Sizin yüreğiniz nasıl dayanıyor, biz dayanamıyoruz. Ben burada sadece Şeyma için mücadele vermiyorum. Dağdaki bütün çocuklar için mücadele veriyorum. Biz anne ve babalar Kandil’e çökeceğiz. Kandil’in yolunu biz kapatacağız. Artık hiçbir anne ve baba ağlamasın. Ben evladımı onlar için doğurmadım. Ben HDP ve PKK’dan hakkım olan evladımı istiyorum.” ifadelerini kullandı.

"BU BAYRAĞIN ALTINDA DOĞMUŞSUN, BU BAYRAĞIN ALTINDA ÖL KIZIM"

Konuşmasında kızı Şeyma’ya ‘gel’ çağrısında bulunan Sancar, “Şeyma beni duyuyorsan gel devlet güçlerine teslim ol. Hepimiz perişanız. Sen benim ilk göz ağrımsın. Bu bayrağın altında doğmuşsun, bu bayrağın altında öl kızım” şeklinde konuştu.





OĞLUM YAŞIYOR MU BİLMİYORUM

8 yıldır oğlu Yusuf Ertaş’tan haber alamadığını belirten acılı baba Tahsin Ertaş da, “Oğlum yaşıyor mu, ölü mü bilmiyorum. Ben sadece oğlumu istiyorum, başka bir şey istemiyorum.” ifadelerini kullandı.



