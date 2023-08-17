Vanlı ailelerin evlat nöbeti devam ediyor: HDP sanmasın ki vazgeçeceğiz... 2015 yılında dağa kaçırılan oğlu için evlat nöbetine katılan gözü yaşlı anne, "Oğlumun yaşadığına inanıyorum ve onu almadan bu kapıdan ayrılmayacağım. Bu katillerden çocuğumu istiyorum" dedi.

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AA

Evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, nöbetlerine kararlılıkla devam ediyor.

İlk olarak Diyarbakır'da 3 Eylül 2019'da başlayan eylem, birçok aileye umut oldu.

Farklı illerden harekete geçen aileler; Muş, Van ve Hakkari'deki HDP il binası önünde başlayan eylemlere katılarak evlatlarına teslim ol çağrısında bulundu.

Bugün ise ailelerin sesi Van'da yükseldi.

Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları 34’ü bulan aileler, ellerindeki dövizlerle il başkanlığı binası önünde oturarak HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

"Bu kapıdan sonsuza kadar ayrılmayacağız"

Eyleme katılanlardan Nazlı Sancar, beşinci yıla girdikleri eylemlerinde her hafta umutla geldiklerini söyledi.

Çocukları için HDP'nin kapısında eylemlerini sürdürdüklerini belirten Sancar, "HDP'liler çocuklarının yüzüne baktıklarında vicdanları hiç mi sızlamıyor? Bu annelerin gözyaşlarını görmüyorlar mı? Sadece çocuklarımızı istiyoruz. Bu kapıdan sonsuza kadar ayrılmayacağız ve mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Anne babalar olarak çok kararlıyız. HDP sanmasın ki vazgeçeceğiz. Haklı davamızdan vazgeçmeden çocuklarımızı alana kadar devam edeceğiz." diye konuştu.

"Oğlumu 17 yaşında kandırarak bizden çaldılar"

Çocuğu 2015 yılında dağa kaçırılan Saliha Mert de çocuklarına kavuşuncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini bildirerek, "Çocuklarımızı dağa kaçıranların kapılarında bu mücadelemizi bırakmayacağız. Yaşadığımız acının tarifi yok. Oğlumu 17 yaşında kandırarak bizden çaldılar. Oğlumun yaşadığına inanıyorum ve onu almadan bu kapıdan ayrılmayacağım. Bu katillerden çocuğumu istiyorum." dedi.

Aileler, bir süre HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptıktan sonra ayrıldı.