Vanlı ailelerin eylemine gülen HDP’li kadına tepki verildi

PKK tarafından evlatları kaçırılan aileler HDP binası önünde eylem yaptı. Bina balkonundan annelerin eylemini izleyen HDP’li kadının gülüşüne aileler tepki verdi.

Evlatları PKK tarafından kaçırılan aileler Diyarbakır’ın ardından Van’da da bir araya gelerek eylem yaptı.

Yapılan eylemde 22 aile, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nde toplanıp, 'Artık yeter! Yakamızdan düşün', 'Anneler nöbette', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' ve 'Evlat nöbetindeyiz Van anneleri' yazılı dövizler ile HDP İl Başkanlığı binası önüne yürüdü.

YÜKSEK SESLE ŞARKILAR ÇALDILAR

Acılı aileler evlatlarını geri isterken, HDP binası içinde bulunanlar, ailelerin sesini bastırmak için yüksek sesle şarkılar çaldı.

POLİS ENGEL OLDU

O sırada, HDP İl Başkanlığı binası balkonundan evlatları kaçırılan anneleri izleyen HDP’li bir kadın, ailelerin yüzen karşı güldü.

Kadının hareketi ailelerin tepkisi ile karşılaştı. İl binasına girmek isteyen bir anneyi polis ekipleri sakinleştirebildi.

“BİZ SİZDEN DAHA GÜÇLÜYÜZ”

Eyleme devam eden aileler, HDP binası önünde ellerinde evlatlarının fotoğrafları ile “Kahrolsun PKK” diye slogan atarken, annelerden biri balkondakilere, “Evlatlarımızı getirin. Biz bu müzik sesi ile boynumuzu eğmeyeceğiz. Evlatlarımızı alacağız biz sizden daha güçlüyüz.” diye bağırdı.

Van'da HDP'li kadının Vanlı annelere gülmesine tepki VİDEO

