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    Vanlı depremzede kendisine gönderilen battaniyeyi İzmir'e yolladı

    Vanlı depremzede kendisine gönderilen battaniyeyi İzmir'e yolladı

    9 yıl önce yaşanan 7.2'lik depremde 4 katlı binanın enkazından 28 saat sonra kurtarılan depremzede İlyas İşler, kendisine gönderilen battaniyeyi, İzmirli depremzedelere gönderdi.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2020 - 17:43
    • Güncelleme : 01.11.2020 - 19:18
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    23 Ekim 2011'de 7.2'lik depremle sarsılan Vanlılar, cuma günü meydana gelen depremle aynı acıları yaşayan İzmirli depremzedelerin acısını yüreğinde hissediyor.

    Erciş ilçesinde 2011'de yaşanan depremde yıkılan 4 katlı binanın enkazı altında kalan ve arama kurtarma ekiplerince 28 saat sonra yaralı olarak kurtarılan İlyas İşler, deprem sonrası yardımseverlerin kendisine gönderdiği battaniyeyi, yazdığı mektupla birlikte kendisi gibi aynı acıyı yaşayan İzmirli depremzedelere gönderdiğini söyledi.

    Vanlı depremzede kendisine gönderilen battaniyeyi İzmir e yolladı #1

    BATTANİYEYİ HEP SAKLADIM

    Van depreminde enkaz altından 28 saat sonra kurtarıldığını anlatan 2 çocuk babası İşler, "İzmir’de meydana gelen depremi en iyi ben bilirim. 28 saat enkaz altında kaldım. Enkaz altında kaldığım süre içinde çok büyük travmalar yaşadım. Yanı başımda arkadaşlarım vardı. İlk saatlerde onlarla konuşuyordum. Saatler geçtikçe sesler kesilmeye başladı.

    Vanlı depremzede kendisine gönderilen battaniyeyi İzmir'e yolladı VİDEO

    Vanlı depremzede kendisine gönderilen battaniyeyi İzmir e yolladı #2

    Arama, kurtarma ekiplerinin büyük uğraşlarıyla 4 katlı binanın enkazından kurtarıldım. 2011 Van depreminde bize yardım eli uzatan insanları asla unutmadık. 9 yıl önce bana yardım amaçlı gönderilen battaniyeyi, hep sakladım. Bir de duygularımı yansıtan mektup yazıp, kolinin içine koyup, deprem yaşayan İzmirli depremzedelere gönderdim. Allah yardımcıları olsun" dedi.

    Vanlı depremzede kendisine gönderilen battaniyeyi İzmir e yolladı #3

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