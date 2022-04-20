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    Vanlı imam okuduğu ezanla Suudi Arabistan'daki yarışmada finale kaldı

    Vanlı imam okuduğu ezanla Suudi Arabistan'daki yarışmada finale kaldı

    Sivas’ın Şarkışla ilçesinde görev yapan Vanlı imam Muhsin Kara, Suudi Arabistan’da düzenlenen “Kuran-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması”na katıldı. Kara’nın performansı dinleyenleri mest etti.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2022 - 14:44
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 15:14
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    11 ayın sultanı Ramazan'ın gelmesiyle hep birlikte mana aleminde daha fazla bulunmaya başladık.

    Hal böyle olunca duygulu okunan ezanlar da bir başka etkiliyor.

    Duygu dolu anlar yaşattı

    Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan’da bir televizyon kanalı tarafından, “Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması” düzenlendi.

    Sivas'ın Şarkışla ilçesinde görev yapan Vanlı imam Muhsin Kara da yarışmaya katıldı. Kara, dinleyenlere duygulu anlar yaşattı.

    Vanlı imam okuduğu ezanla Suudi Arabistan'daki yarışmada finale kaldı

    Finale kaldı

    Vanlı imamın sesine hayran kalan jüri, Muhsin Kara’yı finale taşıdı.

    Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kara, “Ezan yarışmasında ilk 4’e girmeyi lütfeden mevlaya hamdolsun…” dedi.

    Vanlı imamın ezan tilaveti sosyal medyada da büyük ilgi çekti.

    Vanlı imam okuduğu ezanla Suudi Arabistan daki yarışmada finale kaldı #1

    Vanlı imam okuduğu ezanla Suudi Arabistan daki yarışmada finale kaldı #2

    Vanlı imam okuduğu ezanla Suudi Arabistan daki yarışmada finale kaldı #3

    Vanlı imam okuduğu ezanla Suudi Arabistan daki yarışmada finale kaldı #4

    Vanlı imam okuduğu ezanla Suudi Arabistan daki yarışmada finale kaldı #5

    Vanlı imam okuduğu ezanla Suudi Arabistan daki yarışmada finale kaldı #6


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