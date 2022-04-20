Sivas’ın Şarkışla ilçesinde görev yapan Vanlı imam Muhsin Kara, Suudi Arabistan’da düzenlenen “Kuran-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması”na katıldı. Kara’nın performansı dinleyenleri mest etti.

11 ayın sultanı Ramazan'ın gelmesiyle hep birlikte mana aleminde daha fazla bulunmaya başladık.

Hal böyle olunca duygulu okunan ezanlar da bir başka etkiliyor.

Duygu dolu anlar yaşattı

Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan’da bir televizyon kanalı tarafından, “Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması” düzenlendi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde görev yapan Vanlı imam Muhsin Kara da yarışmaya katıldı. Kara, dinleyenlere duygulu anlar yaşattı.

Vanlı imam okuduğu ezanla Suudi Arabistan'daki yarışmada finale kaldı

Finale kaldı

Vanlı imamın sesine hayran kalan jüri, Muhsin Kara’yı finale taşıdı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kara, “Ezan yarışmasında ilk 4’e girmeyi lütfeden mevlaya hamdolsun…” dedi.

Vanlı imamın ezan tilaveti sosyal medyada da büyük ilgi çekti.