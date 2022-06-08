Vanlı öğrenciler, güneş enerjisiyle çalışan araç yaptı

Bilim teknoloji lisesindeki 4 öğrenci, güneş enerjisiyle çalışıp saatte 25 kilometre hız yapan bir araç üretti.

Türkiye'deki genç yetenekler, teknolojiye katkı sağlama amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Çağımıza ayak uyduran Van Bilim Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, güneş enerjisiyle çalışan portatif araç üreterek bir başarıya imza attı.

Dört öğrencinin elektrik mühendisi öğretmenlerinden destek alarak ürettiği araç, güneşten 400 volt enerji alıyor.

Hedef saatte 50 km hıza ulaştırmak

Büyük ilgi gören araç, güneşten aldığı enerjiyi aküye depolarken aynı zamanda tekerlerinde bulunan step motorlarına göndererek hareket etmesini sağlıyor. Öğrenciler, şu an saatte 25 kilometre hız yapan araçlarını saatte 50 kilometre hıza ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.





"Güneş olduğu zaman sınırsızca sürülebilir"



İHA'nın haberine göre; Ahmet Ölmez isimli öğrenci, ürettikleri aracın güneş enerjisiyle çalıştığını, güneşin olmadığı günlerde ise gücünü aküden aldığını belirtti. Aracın 4 adet güneş enerji panelinden oluştuğunu ifade eden Ölmez, "Aracımız şu an güneşten 400 volt enerji alıyor. Her tekerleğinde bir motorumuz var. Aracımız ön çekişli olduğu için arka motorlarımız şu an aktif değil. Bir buçuk beygirlik gücünde olan aracımız 25 kilometre hız yapıyor. Arkadaki motorlarımızı aktif ettiğimizde hızı saatte 50 kilometreye çıkacaktır. Güneş olduğu zaman sınırsızca sürebilirsiniz. Aracımızı okulumuzun imkanlarıyla yaptık. Bu araç, 3 elektrik mühendisi öğretmeninin verdiği destekle 4 öğrenci tarafından yapıldı." dedi.

"Öğrencilerimiz başardı"

Elektrik Mühendisi Öğretmeni Murat Erçakan ise bunun yeni bir teknoloji olduğunu ve öğrencilerini de çekirdekten yetiştirdiklerini belirterek, "Öğrencilerimiz güneş enerjisinden nasıl güç elde edilebileceğini öğrendiler. Bir güneş enerjisi panelini, akü ve motoru bir araya getirmek güzel bir çalışma örneğidir. Öğrencilerimiz de bunu başardı ve bu şekilde bir araç üretti." diye konuştu.

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Maaliyeti 25 bin TL

Güneş enerjisiyle çalışan araçta 4 panel ve step motor bulunduğunu ifade eden Faruk Bayhan isimli öğrenci de aracın kendilerine yaklaşık 25 bin TL’ye mal olduğunu söyledi.



