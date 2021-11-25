Varınca-1 petrol kuyusu nerede, hangi ilde? 40 yıl sonra yeniden...

Varınca-1 petrol kuyusu nerede, hangi ilde? 40 yıl sonra yeniden...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada 19982 yılında kapatılan Varınca-1 Kuyusunun yeniden açılacağını duyurdu. Peki Varınca-1 kuyusu nerede, hangi ilde?

Türkiye, sondaj çalışmalarında her gün bir umut ışığı yakıyor...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Türkiye'nin petrol ve doğalgaz arama çalışamalarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Geçen yıl Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ağırlıklı olmak üzere toplam 106 kuyu açıldığını belirten Dönmez, bunların 48'inin üretim, 39'unun arama, 19'unun ise tespit kuyusu olduğunu bildirdi.

Dönmez, "1982 yılında kapatılan Varınca-1 kuyumuzu, bugün yeni teknolojilerle yeniden açacağız." ifadelerini kullandı.

Açıklama üzerine vatandaşlar, Varınca-1 petrol kuyusu nerede, hangi ilde merak ediyor. Peki Varınca kuyusu nerede? İşte konumu...

VARINCA-1 PETROL KUYUSU NEREDE?

Varınca, Diyarbakır ilimizin Hazro ilçesine bağlı bir köydür. Diyarbakır iline 64 km, Hazro ilçesine 10 km uzaklıktadır. Varınca'da pek çok petrol kuyusu bulunamaktadır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisiyle 2022'nin ilk çeyreğinde bir arama kuyusu daha kazılacağını belirterek, "Eski sahalarımızı yeni bir anlayışla, yeni metot ve yöntemlerle yeniden ele alıyoruz. 1982 yılında kapatılan Varınca-1 kuyumuzu, bugün yeni teknolojilerle yeniden değerlendirdik ve günlük 3 bin varilin üzerinde bir üretimle devreye aldık." dedi.