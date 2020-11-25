Varlık Barışı nedir? Varlık Barışı şartları nelerdir, son gün ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kamuoyundan Varlık Barışına katılım sağlamalarını istemesinin ardından Varlık Barışı nedir, ne anlama geliyor soruları gündeme geldi.

Türkiye'de ilk olarak Kasım 2008'de gerçekleştirilen Varlık Barışı, 2021 yılı Haziran ayına kadar tekrar yürürlüğe girdi.

Varlık barışı uygulamasıyla gerçek ve tüzel kişilerin, yurt dışındaki varlıklarını Türkiye'ye getirerek ekonomiye kazandırmaları mümkün olacak.

Milyonlarca vatandaş ise varlık barışı nedir sorusuna cevap aramaya başladı. İşte varlık barışı 2021 hakkında bilinmesi gerekenler...

VARLIK BARIŞI NEDİR?

İlki 2008'de çıkarılan ve "yurt dışındaki varlıkların yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması" olarak bilinen "Varlık Barışı", hazırlanan kanun teklifiyle 6. kez Türkiye gündemine girdi.

Teklife göre, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 30 Haziran 2021 tarihine kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek.

Madde kapsamında yapılan bildirimler üzerine herhangi bir vergi hesaplanmayacak.



Ülkeler arası bilgi paylaşımının arttığı süreçte gerçek ve tüzel kişilere taşınmaz dahil her türlü varlığını Türkiye'ye getirmesi için birçok avantajın sunulduğu en son düzenleme ile vergi oranı da yüzde 1'e kadar çekildi.

VARLIK BARIŞI NEYİ AMAÇLIYOR?

Varlıkların Türkiye’ye getirilmesinden maksat;

- Para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının fiziki olarak Türkiye’ye getirilmesi veya bu varlıkların Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi,

- Fiziki olarak Türkiye’ye getirilmesi veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi mümkün olmayan menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının aracı kurumlara bildirilmesidir.

ŞARTLARI NELERDİR?

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının, bildirimden sonraki üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şart koşuluyor.

Yurt dışı varlıklar, yurt dışındaki bankalardan kullanılan kredilerin kapatılmasında da kullanılabiliyor. Bu kredilerin, yasal defterlerde kayıtlı olması ve en geç 30 Haziran 2021 tarihine kadar (kredinin) kapatılması da gerekiyor.

Varlık barışı kapsamında ise yalnızca ‘vergi incelemesi’ yapılmayacağının güvencesi veriliyor. Gümrük kanunu, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun vb. mevzuatlar çerçevesinde devletin her zaman için inceleme hakkı mevcuttur.

VARLIK BARIŞI SÜRESİ UZATILDI MI?

Varlık Barışı hakkından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sürenin 30 Haziran 2021'e kadar olduğunu belirtti.