Varşova Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarına duyuru yaptı

Polonya sınırında yoğunluk yaşandığını duyuran Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarına Ukrayna'yı; Romanya, Macaristan ve Slovakya üzerinden terk etmelerini söyledi.

Türkiye’nin Varşova Büyükelçiliği, Ukrayna'da mahsur kalan vatandaşlar için yeni bir duyuru yaptı.

Ukrayna-Polonya sınır kapılarında çok büyük yoğunluk yaşandığı anlatıldı.

Vatandaşların Ukrayna’yı; Romanya, Macaristan ve Slovakya sınır kapıları üzerinden terk etmeleri önerildi.

"TAHLİYE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Büyükelçiliğin Twitter’dan yaptığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ukrayna-Polonya sınır kapılarında çok büyük bir yoğunluk yaşanmaktadır. Onlarca kilometre uzunluğunda araç ve binlerce kişilik yaya sıraları bulunmaktadır. Bu çerçevede vatandaşlarımızın mümkün olduğu takdirde Ukrayna’yı Romanya, Macaristan ve Slovakya sınır kapıları üzerinden terk etmelerini öneriyoruz. Polonya’ya gelebilecekleri biz mevcut uygulamamız çerçevesinde karşılamaya, ağırlayıp tahliye etmeye devam edeceğiz."