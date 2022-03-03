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    Vasyl Bodnar: Rusya'nın saldırıları Ukrayna halkını yok etme girişimi

    Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya'nın devam eden saldırıları ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.
    • DHA
    • 03.03.2022 - 17:42
    • Güncelleme : 03.03.2022 - 17:47
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    Vasyl Bodnar: Rusya'nın saldırıları Ukrayna halkını yok etme girişimi

    Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: Malesef bu savaş olmaktan çıktı. Bu Ukrayna halkını yok etme girişimi. Ukrayna silahlı kuvvetleri ve diğer birlikleri düşman saldırılarını durduruyor. Rusya bu savaşı maddi ve manevi kaybettiğini anlayınca daha fazla saldırıya geçti.

    AYRINTILAR GELECEK...

    Vasyl Bodnar: Rusya nın saldırıları Ukrayna halkını yok etme girişimi #1


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