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Vasyl Bodnar: Rusya'nın saldırıları Ukrayna halkını yok etme girişimi

Vasyl Bodnar: Rusya'nın saldırıları Ukrayna halkını yok etme girişimi

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya'nın devam eden saldırıları ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.