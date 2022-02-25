Vasyl Bodnar: Ukrayna halkı hiçbir kukla adamı kabul edemez

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Vladimir Zelenskiy'nin yerine başka birinin getirilmesi durumunda halkın hiçbir kukla adamı kabul etmeyeceğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 2'nci gününe girdi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar da ülkesine yapılan Rus saldırılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bodnar, Vladimir Zelenskiy'nin yerine başka birinin getirilmesi durumunda halkın hiçbir kukla adamı kabul etmeyeceğini belirtti.

"ÖLENLER ARASINDA ÇOK SAYIDA ÇOCUK VAR"

Büyükelçi Bodnar'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bugün Rusya federasyonu sivillere ateş açtı. Birçok sivil insanımız hayatını kaybetti. Birkaç füze anaokuluna isabet etti. Ölenler arasında çok sayıda çocuk var.

"RUSYA DURMAZSA DAHA FAZLA KAYIP VERECEK"

Kiev’e girmeye çalışan silahlı birlikler bulundu ve etkisiz hale getirildi. Bugün saat 15.00 itibarıyla 10 uçak 7 helikopter düşürüldü. Onlarca tank ve zırhlı araç imha edildi. Ruslar Minsk bir görüşme talep ettiler ama Ukrayna tarafının resmi cevabını bilmiyorum henüz. Eğer Rusya durmazsa daha fazla kayıp verecek. Biz kendi toprağımızdayız. Kimse bize emrivaki yapamaz. Türkiye’den insani yardım alma çalışmalarımız devam ediyor. Kızılay ilgili yardımları bölgeye getirmeye başladı.

"RUS TANKLARI KİEV ÖNÜNDE DURDUKÇA NASIL MÜZAKERE OLABİLİR Kİ?"

Biz müzakereye görüşmeye hazırdık. İlk günden itibaren Rus tarafının iradesinin kabul ettirilmesine ve Ukrayna’nın tavır ve tutumunun bir tarafa bırakılmasına karşıyız. Rus tankları Kiev önünde durdukça nasıl müzakere olabilir ki?

"BİZİM İÇİN BELARUS DİYE BİR DEVLET YOK"

Zelenksy yerine başka biri gelirse, Ukrayna halkı hiçbir kukla adamı kabul edemez. Belarus, Rusya’yla birlikte Ukrayna’ya saldıran bir düşmandır. Geleneksel olarak bir tehdit değildir. Bizi arkamızdan bıçaklayanlar da cehenemde yansınlar. Çünkü onlar kendilerini Ruslara sattılar. Bizim için Belarus diye bir devlet yok."