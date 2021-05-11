Vatan Caddesi'nden İsrail Konsolosluğu'na araç konvoyu yapılacak

Filistin'de işgalci İsrail saldırılarına maruz kalanlar için akşam saat 22.00'de Vatan Caddesi'nden İsrail Konsolosluğu'na araç konvoyu yapılması planlandı.

İşgalci İsrail'in saldırılarının ardından Filistin'de yüzlerce masum insan zarar gördü.

Şehit ve yaralıların olduğu saldırıların ardından işgalci İsrail'e karşı tepkiler çığ gibi büyüdü.

Günlerdir İstanbul'daki ve Ankara'daki konsolosluk binaları olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinde de İsrail'i protesto etmek üzere toplantılar düzenlendi.

"KUDÜS'E UMUT OL"

"Kudüs'e Umut Ol" başlığıyla STK'lar, İstanbul'da bugün akşam saat 22.00'de araç konvoyu planlandı.

KONSOLOSLUĞA KADAR SÜRECEK

Fatih'te bulunan Vatan Caddesi'nden başlayacak olan konvoyun, İsrail Başkonsolosluğu yönünde seyretmesine karar verildi.