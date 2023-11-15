Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıktı Perinçek, NATO'ya 'evet' demenin, Türkiye'nin bağımsızlığını tehlikeye düşüreceğini savundu. Vatan Partisi lideri, "O meclis kürsüsünden ettiğiniz yeminleri çiğnemenize razı değiliz" dedi.

AA & Ensonhaber

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İsveç'in NATO'ya üyelik süreciyle ilgili konuştu.

İskandinav ülkesinin başvurusu, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda ele alınacak. Perinçek, teklifin kabul edilmemesi gerektiğini söyledi.

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı binasında konuşan Perinçek, NATO'nun genişlemesinin savaş tehdidinin ağırlaşması ve yayılmasına neden olacağını belirtti.

"NATO'ya 'evet' demek..."

NATO'nun Türkiye'deki terör örgütlerini desteklediğini ve darbelerin tezgahlanmasında yer aldığını savunan Perinçek, şöyle dedi:

NATO'ya 'evet' demek, Türkiye'nin bağımsızlığına, egemenliğine, toprak bütünlüğüne, ekonomisinin milli bir mecrada büyümesine, güçlenmesine karşı ihanet anlamındadır.

"O yemini şimdi çiğneyemezler"

TBMM'nin önünde çok önemli bir sorumluluk olduğuna işaret eden Perinçek, şunları kaydetti:

Bu sorumluluk Türkiye'nin bağımsızlığıyla egemenliğiyle bütünlüğüyle doğrudan doğruya bağlantılıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, NATO meclisi değildir. Türkiye Meclisi, Amerika'nın getirip koyduğu kağıtları onaylama makamı değildir.



Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milletvekilleri devletin egemenliğine, bağımsızlığına millet bütünlüğüne sadakat yemini ettiler. O yemini şimdi çiğneyemezler.

"Vatan Partisi olarak razı değiliz"

"Buradan bütün milletvekillerine sesleniyoruz." diyen Perinçek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

O meclis kürsüsünden ettiğiniz yeminleri çiğneyemezsiniz. Çiğnemenize Vatan Partisi olarak hiçbir şekilde razı değiliz.

Perinçek'in İsveç karşıtı sözleri

Doğu Perinçek, daha önce yaptığı bir açıklamada, İsveç'in NATO'ya alınarak sınırlarını doğuya ve kuzeye doğru genişletme isteğinin Türkiye'nin güvenliğine, karar özgürlüğüne ve egemenliğine karşı ağırlaşan bir tehdit anlamına geldiğini ileri sürmüştü.

Perinçek, "Eğer Türk Devleti Türkiye'nin güvenliğinden sorumluysa, geleceğe dair ciddi bir bakış açısı varsa kesinlikle İsveç'in NATO'ya alınmasını veto etmesi gerekir." demişti.