Vatan Partisi'nin Cumhur İttifakı'na girme talebi reddedildi Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhur İttifakı'na katılmak istediklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiklerini ancak bu taleplerinin reddedildiğini söyledi.

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14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere az bir zaman kala ittifaklardaki hareketlilik sürüyor.

Son olarak Yeniden Refah Partisi yaptığı açıklamayla, Cumhur İttifakı'na katıldığını duyurdu.

Siyasette hızlı günler yaşanırken bu kez de Vatan Partisi ile ilgili bir gelişme yaşandı.

'Cumhur İttifakı'na katılmak için talepte bulunduk'

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin Merkez Karar Kurulu Toplantısının başında TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak Cumhur İttifakı'na katılma talebinde bulunduklarını belirtti.

Perinçek daha sonra kendilerine olumsuz bir dönüş yapıldığını söyledi.

"Vatan Partisi ile seçime girmeyeceklerini bize bildirdiler"

Cumhurbaşkanı adayı olan ancak 100 bin imzayı toplayamayan Perinçek, “Sayın Cumhurbaşkanımıza Cumhur İttifakına katılma talebimizi arz ettim. 24 Mart 2023 günü Vatan Partisi ile birlikte seçime girmeyeceklerini bize bildirdiler.” dedi.

Perinçek son olarak ise, "Cumhur ittifakı, Vatan Partisi’ni değil, ABD ile uzlaşma yolunu ve HÜDAPAR’ı tercih etti." şeklinde konuştu.

Doğu Perinçek'in konuya ilişkin ifadeleri şu şekilde: