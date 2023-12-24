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"Vatan sizlere minnettar" paylaşımından bir gün sonra şehit düştü

"Vatan sizlere minnettar" paylaşımından bir gün sonra şehit düştü Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Kemal Aslan'ın şehit olan silah arkadaşları için WhatsApp durumundaki paylaşımı duygulandırdı.