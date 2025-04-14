Vatandaş hükümeti en çok savunma alanında başarılı buluyor

Haber Merkezi

Türkiye'de 26 ilde yaşayan ve yaşları 18'den büyük olan 2 bin vatandaştan, hükümetin çeşitli alanlardaki performansına yönelik değerlendirme yapması istendi.

Anketi yürüten Asel Araştırma, "Size, aşağıda okuyacağım konularla ilgili hükümeti ne kadar başarılı buluyorsunuz?" sorusuna verilen cevapları analiz etti.

Ankete katılanlar dış politika, terörle mücadele, eğitim, sağlık, ekonomi, sığınmacılar, deprem, adalet, enerji, savunma sanayii, tarım ve ulaştırma alanlarında değerlendirme yaptı.

"Hükümeti ne kadar başarılı buluyorsunuz?" sorusuna cevap olarak da "başarılı, ne başarılı he de değil ve başarısız" yanıtları seçenekleri sunuldu.

Bu araştırma 21-28 Mart 2025 tarihleri arasında NUTS-2 bölgeleme sistemine göre CATI (bilgisayar destekli telefon) anket yöntemi ile gerçekleştirildi.

SAVUNMA SANAYİİ EN BAŞARILI OLAN ALAN

Anket sonuçları, özellikle dış politika ve savunma sanayii konularında hükümete yüksek destek verildiğini gösterdi.

Anket, hükümetin bazı alanlarda yüksek başarı algısı yaratabildiğini, ancak ekonomi ve adalet politikalarında başarısızlık algısı olduğunu ortaya koydu.

BAŞARI SIRALAMASI

Savunma sanayii: 56

Dış politika: 52,5

Enerji: 49

Sağlık: 45,6

Deprem: 41,5

Ulaştırma: 44,1

Terörle mücadele: 44

Sığınmacılar; 35,9

Eğitim: 37,4

Tarım: 33,2

Adalet: 22



Ekonomi: 17,4

DIŞ POLİTİKADA YÜKSEK MEMNUNİYET

Ankete katılanların yüzde 52,5’i, hükümeti dış politikada başarılı buldu.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadelede de yüzde 44’lük bir kesim, hükümeti başarılı buldu.

EKONOMİ

Ekonomi alanında hükümeti başarılı bulanların oranı yüzde 17,4’te kalırken, yüzde 64,6’lık büyük bir kesim başarısız olduğunu düşünüyor.

SIĞINMACI POLİTİKASI

Sığınmacı politikalarında ise yüzde 35,9 başarılı, yüzde 37,7 ne başarılı ne değil, yüzde 26,4 ise başarısız buluyor.

SAVUNMA SANAYİİ VE ULAŞTIRMA OLUMLU NOT ALDI

Savunma sanayii, hükümetin en yüksek başarı oranına sahip olduğu alan oldu. Katılımcıların yüzde 56’sı, bu alanda hükümeti başarılı buldu.

Ulaştırmada ise yüzde 44,1’lik bir başarı algısı bulunuyor.

ADALET

Adalet alanında hükümeti başarılı bulanların oranı sadece yüzde 22 olurken, yüzde 62,2’lik bir kesim başarısız olduğunu ifade etti.

TARIM

Tarım politikalarında da hükümete duyulan memnuniyet sınırlı kaldı; başarılı bulanların oranı yüzde 33,2.

ENERJİ VE ENERJİ

Enerji politikalarında yüzde 49’luk bir başarı oranı dikkat çekerken, eğitimde bu oran yüzde 37,4 olarak ölçüldü.

Katılımcıların önemli bir kısmı bu alanlarda kararsız olduğunu belirtti.