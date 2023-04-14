Vatandaşa traktör vadeden Özgür Özel'den bu kez de altın vaadi... CHP'nin her çiftçiye bedava traktör vereceğini vurgulayarak gündem olan CHP Grup Başkanvekili Özel, bu kez de geliri olmayan vatandaşa altın verileceğini söyledi.

ensonhaber.com Türkiye'nin merakla beklediği 14 Mayıs seçimlerine tam olarak 30 gün kaldı. Zaman daralırken, siyasi partiler vatandaşlara vaatlerini birer birer paylaşıyor. Vaatler duyurulurken, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in bir açıklaması oldukça dikkatleri çekti. Traktör vaadi Özgür Özel; partisinin, vatandaşlara "traktör" vadettiğini açıkladı... Bir diğer yandan Özel, katıldığı bir programda bu vaade dikkat çekmek için ortaya attıklarını da itiraf etti. Gözden Kaçmasın Özgür Özel'den bedava traktör vaadi itirafı Haberin Detayları Bu kez "altın" vaadi Yaşanan ilginç olayın ardından Özgür Özel, T24 muhabiri Eray Görgülü'nün sorularını yanıtladı. Özel, burada da partisinin vaatlerinden bahsetti. Özgür Özel, traktör vaadinden sonra, geliri olmayan vatandaşlara altın verileceğini vurguladı. "Yoksullara her ay altın vereceğiz" O açıklamalarda şu cümlelere yer verildi; CHP, seçimlerden sonra yoksullara her ay talepleri halinde kendilerine vereceğimiz altın kartla gelirlerini korumak için 1 tam altın düzeyinde tutacağız ve yoksulların hepsine en az bir altın verecek. "Hiçbir geliri olmayana tam altın" Hiçbir geliri olmayana tam altın, bunun yarısında olanlara yarım altın, geliri asgari ücretin altında olan ama yoksullukta asgari ücretin altına düşmemiş olanlara da çeyrek altın vereceğiz.