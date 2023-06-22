Vatandaşı tehdit eden 'Paw Guards' yöneticisi Burak Arslan gözaltına alındı Sosyal medyadan "Başıboş köpekleri toplayın" diyenleri tehdit edip cinayet çağrısında bulunan Paw Guards adlı oluşumun yöneticisi Burak Arslan polis ekipleri tarafından yakalandı.

İHA

Sosyal medya platformu üzerinden Paw Guards yöneticilerin Burak Arslan, 'Başıboş köpekleri toplayın' diyen vatandaşları tehdit etti.

Sosyal medyada başıboş köpeklerin toplatılması yönünde çağrıda bulunan vatandaşları hedef alan B.A., yazılım ekipleriyle onların telefonlarını hackleyeceklerini ve kimliklerini tespit edeceklerini ileri sürdü.

Cinayet çağrısında bulunmuştu

B.A. geçtiğimiz günlerde de sosyal medyadan yaptıkları canlı yayında, "En azından birini ibretlik edip kazığa oturtalım" diyerek cinayet çağrısında bulunmuştu.

Emniyet güçleri harekete geçti

Bunun üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürleri ekipleri harekete geçti.

Arslan'ın "Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit" suçunu işlediği tespit edilerek, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince hakkında inceleme başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda paylaşımda bulunan şahısların kimlik bilgileri tespit edildi.

Gözaltına alındı

Şüpheli şahıslardan Burak Arslan yakalanarak gözaltına alındı.

Yarın adliyeye sevk edilecek

Yakalanan şüpheli şahısların adli işlemlerinin ardından 23 Haziran'da adli makamlara sevk edileceği belirtildi.