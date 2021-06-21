Beylikdüzü'nde Ekrem İmamoğlu'na temizlik tepkisi

Beylikdüzü'nde bir şahıs, yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu'na oy verdiğini belirterek, "Ellerim kırılsaydı da sana oy vermeseydim" deyip isyan etti.

İstanbul Beylikdüzü'nden, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'na büyük tepki geldi.

İBB Başkanı olmadan önce Beylikdüzü Belediye Başkanı da olan İmamoğlu'na, vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde isyan vardı.

Sokakların temizlenmemesine çektiği videoyla tepki gösteren şahıs, seçimlerde İmamoğlu'na oy verdiğini belirtip, çevredeki pisliğin park halindeki araçları kirlettiği görüntüleri yayınladı.

İmamoğlu'na oy verdiği için pişman olduğunu da belirten şahıs, tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:

ELLERİM KIRILSAYDI DA...

"Sayın İmamoğlu! Seçimden önce öyle güzel vaatler veriyorsunuz... Siz kendi mahallenizi bile temizlemiyorsunuz. Artık burama kadar geldi. Sağ kökenli birisi olarak sana ben oy verdim. Sen komşumsun, buraya hizmet verirsin diye, CHP'ye hayatım boyunca bir oy verdim. Nerede? Ellerim kırılsaydı da sana oy vermeseydim."

Komşusundan Ekrem İmamoğlu'na isyan

