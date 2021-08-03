Vatandaşın isyanı: İstanbul'u 4 ağaç için ayağa kaldıranlar nerede

Vatandaşın isyanı: İstanbul'u 4 ağaç için ayağa kaldıranlar nerede

Gezi olaylarında ağaç bahanesiyle ortalığı ayağa kaldıranların, orman yangınlarına karşı sessiz duruşu, bir vatandaşı isyan ettirdi.

Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadelede 1. hafta geride kaldı...

Manavgat ile başlayan, Marmaris, Köyceğiz, Bodrum, Isparta, Denizli, Aydın Mersin, Adana gibi birçok ilde görülen orman yangınlarının büyük bir bölümü kontrol altına alındı.

Yangınlarla mücadele için ekipler çalışmalarını sürdürürken yardıma gelen vatandaşlar da destekten geri durmuyor.

O vatandaşlardan biri İstanbul'da 2013 yılında ağaçları bahane ederek ortalığı savaş alanına çeviren Gezi Parkı olaylarının faillerine göndermede bulunarak isyan etti.

Vatandaşın isyanı: İstanbul'u 4 ağaç için ayağa kaldıran şerefsizler nerede? VİDEO

"NEREDELER?"

1 haftadır süren orman yangınlarına karşı Gezi Parkı olaylarında ortalığı yıkanların sessizliğe bürünmesine tepki gösteren vatandaş, şu ifadeleri kullandı;

"İstanbul'da 4 ağaç için ortalığı ayağa kaldıran peze...ler nerede? İstanbul'da 4 ağaç için ortalığı ayağa kaldıran şerefsizler nerede? Türkiye yanıyor. Bu kadar adi şerefsizlik olamaz.

"YAZIK DEĞİL Mİ?"

Benim hasarımın olması önemli değil ki, köyüm yandı ya köyüm. Yazık değil mi insanlara? Ben Antalya Alanya'dan yardım için geldim. Kendi annem, babam burada. Orada da yardıma gittim."