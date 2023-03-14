Vatandaşın nabzını yokladık! Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu? 2023 seçimlerine 61 gün kalırken, röportaj ekibimiz sahaya indi. Halkın nabzını yoklayan Ensonhaber, "Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu?" sorusunu yöneltti...

Türkiye, 14 Mayıs 2023 tarihinde sandığa gidiyor. Merakla beklenen seçimlere 61 gün kaldı. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan olurken, Millet İttifakı da bir yılın ardından adayını duyurdu. Millet İttifakı geçirdiği kriz sonrasında, adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı. Adaylar belirlenirken, vatandaşlar da adayları konusunda net bir karar verme aşamasına girdi. Anket şirketleri bu süreçte kaba taslak bir sonuca varabilmek için vatandaşlara sorular yöneltiyor. Ensonhaber sahada: Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Bu kapsamda, Ensonhaber de sahaya indi... Röportaj ekibimiz, seçmenin nabzını tutmak için sokaktaydı. Ekibimiz, Eminönü'nde vatandaşlara "Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu?" sorusunu yöneltti... Videoyu izlemek ve Ensonhaber YouTube kanalına abone olmak için tıklayın