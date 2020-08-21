Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'müjde' açıklamasını ilgiyle izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi." müjde açıklamasını vatandaşlar, televizyondan heyecanla takip etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'in, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdiğini açıklaması, vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kamuoyunun merakla beklediği "müjde"yi açıklamasını, vatandaşlar heyecanla ekranlardan takip etti.

ADANA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın televizyonlardan canlı yayınlanan açıklamasını Adana'da bazı vatandaşlar kıraathaneler ve kafelerden, bazıları da cep telefonları üzerinden takip etti.

Esnaf da iş yerlerindeki televizyonlarından izlediği Erdoğan'ı, doğalgaz keşfine yönelik açıklamaları sırasında alkışladı.

Yayını izleyen Orhan Can, keşfin ülke için hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, "Ülkemizin en büyük cari açığı enerji alanında. Enerji alanındaki cari açığımız da azalırsa kim tutar bizi? Otomobil geliyor, uçaklar geliyor Allah'ım esirgesin." dedi.

MERSİN

Mersin'de de vatandaşlar, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden yapılan canlı yayını iş yerlerindeki televizyondan takip etti.

AK Parti İl Başkanlığında da Erdoğan'ın konuşması ilgiyle izlendi. İl Başkanı Cesim Ercik ve çok sayıda partili, doğal gaz keşfine dair açıklamayı alkışlarla karşıladı.

Ercik, keşfin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, "Büyük Türkiye" yolunda tarihi bir güne tanıklık edildiğini aktardı.

HATAY VE OSMANİYE

Hatay'da vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını dikkatle takip etti. Kimi esnaf iş yerlerindeki televizyonlardan kimisi de cep telefonlarından tarihi açıklamayı izledi. Esnaf Osman Toprak, emeği geçenlere teşekkür ederek keşfin hayırlı olmasını diledi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde vatandaşlar, kıraathaneler ve iş yerlerindeki televizyonlardan Erdoğan'ın açıklamasını ilgiyle takip etti.

ZONGULDAK

Zonguldak'ta kahvehanelerin yanı sıra iş yerlerinde ekran başında açıklamayı takip eden bazı vatandaşların, duygular anlar yaşadığı görüldü.

Esnaf İbrahim Başcı, müjdenin çok sevindirici olduğunu belirterek, "Bunun ülkemize zenginlik katarak, dışarıya yaptığımız ödemelerin düşmesini, ondan artan payların da halka ve sanayileşmeye yönelmesini dileriz. Kendi gemilerimizle bu işi yapmamız dışarıya nazaran kat kat daha iyidir, daha gerçekçidir, daha verimli sonuçlar almamıza sebep olur." diye konuştu.

Mobilya mağazası sahibi Rüstem Yılmaz Cengiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sırasında duygusal anlar yaşadığını dile getirerek, "Bu müjde memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Daha nicelerinin olmasını dilerim. Türkiye'nin çağ atlayacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize sonuna kadar inanıyorum. İnşallah iyi, güzel günler bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

BARTIN

Bartın işletme sahibi Saffet Aygır, 100 yıllık hasretin sona erdiğini belirtti.

Aygır, 3 gündür heyecanla bekledikleri anı yaşadıklarını, çok sevinçli olduklarını söyledi.

Gurur verici bir ana tanıklık ettiklerini belirten Aygır, "Allah'ın izniyle ülkemiz enerjide dışa bağımlılıktan kurtulacak. Sayın Cumhurbaşkanımız 2023'te doğal gazın yurt içine verileceği müjdesini verdi. Çok memnun olduk. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.

KARABÜK

Karabük'te esnaf İsmail Çetinceviz, doğalgaz bulunmasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Başka yerlerde de doğalgaz bulunmasını istediğini söyleyen Çetinceviz, "Ülkemizdeki kaynakların açığa çıkıp ülkemiz için harcanmasını istiyoruz. Artık Türkiye şaha kalkmalı. Daha güçlü bir Türkiye için bunlar şart. Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Cumhurbaşkanımız hiçbir liderde görünmeyen cesaret gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

SAKARYA

Sakarya'da açıklamayı ekrandan izleyen Abdurrahim Demirci de gururlu olduğunu belirtti.

Türk milletinin kenetlenmesi gerektiğini vurgulayan Demirci, "Türkiye'nin gelecek 100 yılın kahramanı olacağını ve dünyaya hakim olacağını hep söyledim, söylüyorum." dedi.

Demirci, doğal gazın bulunduğu yerin "Sakarya Gaz Sahası" olarak isimlendirilmesine ilişkin, "Dumlupınar, Çanakkale, Ankara, Van, Mardin ile gurur duyuyorum. Sakarya Gaz Sahası olması çok da önemli değil. Her vatandaşa bayrak nasıl gurur veriyorsa, Sakarya da verir, Mardin de verir." diye konuştu.

KOCAELİ

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde esnaf Mahmut Yılmaz, heyecanla beklediği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini televizyondan dinlediğini, doğalgaz bulunmasından mutlu olduğunu kaydetti.

Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervlerinin, ülke olarak herkesi sevindirdiğini dile getiren Yılmaz, "Ülkemizin daha refah içinde yaşaması için çok iyi oldu. Daha doğmamış çocuklarımızın ve bütün ülkemizin bundan faydalanacağını düşünüyorum. Ülkemize kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Esnaf Fatih Uzuner ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjdeyle Türkiye'nin büyük bir sevinç yaşandığına işaret ederek, "Türkiye açısından önemli bir keşif." dedi.

TRAKYA'DA SEVİNÇ BÜYÜKTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Karadeniz'de Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin gerçekleştirildiğini açıklaması, Trakya'daki vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kamuoyunun merakla beklediği "müjde"yi açıklamasını, Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy'de vatandaşlar ekranlardan heyecanla izledi.

Vatandaşlardan Gökhan Başar, "Doğal gazın bulunması bizim dışa bağımlılığımızı azaltacaktır. Ülkemiz için hayırlı olur inşallah" dedi.

Tekirdağ'da yaşayan Hasan Bedel de Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin bulunmasının ülke için çok sevindirici bir haber olduğunu söyledi.

Bedel, herkesin gün boyunca bu müjdeyi beklediğini ifade ederek, "Ülkemiz adına ben çok sevindim. İnşallah bulunan bu rezerv Türkiye için hayırlara vesile olur. İnşallah kullandığımız doğal gazın fiyatına gelecek yıllar yansır. Ülke ekonomisine de önemli katkısı olacaktır." diye konuştu.

ERZURUM

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlediği toplantıda kamuoyunun merakla beklediği "müjdeye" ilişkin açıklaması Erzurum ve Iğdır'da büyük sevinçle karşılandı.

Erdoğan'ın açıklaması öncesi kent merkezindeki çay evlerinde televizyon karşısına geçen Erzurumlular, Erdoğan'ın Karadeniz'de faaliyet yürüten Fatih Sondaj Gemisi'nin Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiğini açıklamasını ayakta alkışladı.

Büyük bir heyecanla televizyondan Erdoğan'ın açıklamasını takip eden vatandaşlardan Nidai Alpkılıç, günlerdir müjdenin açıklanacağı anı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Erzurum'un soğuk bir kent olduğunu anımsatan Alpkılıç, "Ülkemiz dışarıya yıllarca doğal gaz için para harcamış. İnanıyorum ki daha büyük müjdeler de arkasından gelecektir. Milletimize ve ülkemize hayırlı olsun." diye konuştu.

Çay evinde açıklamayı televizyondan izleyen Erhan Kıncal da doğal gaz rezervinin Türkiye için büyük önem taşıdığını aktardı.

Gelecekte ülkenin enerjide dışa bağımlılıktan kurtulacağını belirten Kıncal, "Bu doğal gaz müjdesi gelecek yıllarda yeni müjdelerin habercisi olacak. Biz yıllarca ülke olarak hep bedeller ödedik. Artık bundan sonra ödediğimiz bedellerin karşılığını alacağımıza inanıyorum." dedi.

Iğdır'da da Erdoğan'ın açıklamasını kahvehanelerde televizyondan izleyen vatandaşlar Karadeniz'de büyük miktarda doğalgaz bulunduğu yönündeki açıklamasından mutluluk duydu.

Bu kentteki vatandaşlardan Aydın Aras, Türkiye'nin doğal gaz bulmasının kendilerini çok sevindirdiğini ifade ederek, "Ülkemiz daha çok ilerilere gidecek İnşallah, Ne Mutlu Türk'üm Diyene." ifadesini kullandı.

İzzet Samur da bu salgın sürecinde hasta olan insanlara şifalar dilediğini belirterek, şunları söyledi:

"Milli gemilerimizin çalışmasıyla ve gayretiyle bulunan doğal gaz bizleri çok sevindirdi. Cumhurbaşkanımız bize müjdeyi verdi, kendilerine teşekkür ediyorum. Halk olarak daha güzel haberler bekliyoruz, Türkiye Cumhuriyeti bütün güzelliklere layıktır."