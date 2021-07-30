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- Vatandaşlar Silifke'deki yangını söndürme çalışmalarına yardım ediyor
Vatandaşlar Silifke'deki yangını söndürme çalışmalarına yardım ediyor
- AA
- 30.07.2021 - 14:34
- Güncelleme : 30.07.2021 - 15:30
Dün Silifke'de orman yangını çıkmış, yangın nedeniyle çok sayıda ev tedbiren boşaltılmıştı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle yangın, çevredeki diğer mahallelere de yayılmıştı. Mersin Silifke'deki orman yangınına müdahaleye vatandaşların da destek verdiği bildirildi.
SÖNDÜRME HELİKOPTERLERİ HAVADAN MÜDAHALEYE TEKRAR BAŞLADI
Söndürme helikopterleri, sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başladı. Vatandaşlar, traktör ve hafif ticari araçlarıyla su taşıdıkları yangın bölgelerindeki söndürme çalışmalarına destek veriyor.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR
Mersin'in Silifke ilçesinde dün çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
YANGININ ETKİSİ RÜZGARLA ARTIYOR
İlçede dün sabah saatlerinde Boğsak mevkisinde başlayan yangının ardından Işıklı, Hırmanlı ve Yeşilovacık mahallelerine yayılan alevler, şiddetli rüzgar nedeniyle etkisini artırdı.
BÖLGEDE TOMALAR DEVREYE GİRDİ
Yangını kontrol altına alma çalışmaları, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) sürdürülüyor.
DUYARLI VATANDAŞLAR ORMANLARA SAHİP ÇIKIYOR
Vatandaşlar da traktör ve hafif ticari araçlarıyla su taşıdıkları yangın bölgelerindeki söndürme çalışmalarına yardım ediyor. Vardiyalı olarak alevlere su tutan vatandaşlar, kazma ve kürekleriyle de yangının yayılmasını engellemeye çalışıyor.
MERSİN-ANTALYA YOLU SİLİFKE'DE TRAFİĞE AÇIK
Yangın nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatılan Mersin-Antalya karayolu, Silifke'de yeniden trafiğe açıldı.
BAZI EVLER ZARAR GÖRDÜ
Öte yandan, yangının etkili olduğu Yeşilovacık Mahallesi'nde bir iş makinesi ile bazı evler zarar gördü.
ARAZÖZLERLE KARA YOLUNDA ÖNLEM ALINDI
Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, yangının yerleşim yerlerine doğru büyümemesi için önlem aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Arazözlerimiz, yangının alt kesimlere ilerlememesi için Mersin-Antalya karayolunda da önlem aldı. Ekiplerimiz 4 ayrı noktada alevleri kontrol altına almak için mücadele ediyor. Çalışmalara 3 helikopter de havadan destek veriyor. Yangının bir an önce kontrol altına alınmasını diliyoruz."