Vatandaşlar Silifke'deki yangını söndürme çalışmalarına yardım ediyor

Türkiye'nin turizme hizmet eden ve ağaçlarla kaplı kıyılarında peş peşe çıkan yangınların söndürme çalışmalarına, vatandaş da destek veriyor.

Dün Silifke'de orman yangını çıkmış, yangın nedeniyle çok sayıda ev tedbiren boşaltılmıştı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle yangın, çevredeki diğer mahallelere de yayılmıştı. Mersin Silifke'deki orman yangınına müdahaleye vatandaşların da destek verdiği bildirildi.

SÖNDÜRME HELİKOPTERLERİ HAVADAN MÜDAHALEYE TEKRAR BAŞLADI

Söndürme helikopterleri, sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başladı. Vatandaşlar, traktör ve hafif ticari araçlarıyla su taşıdıkları yangın bölgelerindeki söndürme çalışmalarına destek veriyor.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR

Mersin'in Silifke ilçesinde dün çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

YANGININ ETKİSİ RÜZGARLA ARTIYOR

İlçede dün sabah saatlerinde Boğsak mevkisinde başlayan yangının ardından Işıklı, Hırmanlı ve Yeşilovacık mahallelerine yayılan alevler, şiddetli rüzgar nedeniyle etkisini artırdı.

BÖLGEDE TOMALAR DEVREYE GİRDİ

Yangını kontrol altına alma çalışmaları, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) sürdürülüyor.

DUYARLI VATANDAŞLAR ORMANLARA SAHİP ÇIKIYOR

Vatandaşlar da traktör ve hafif ticari araçlarıyla su taşıdıkları yangın bölgelerindeki söndürme çalışmalarına yardım ediyor. Vardiyalı olarak alevlere su tutan vatandaşlar, kazma ve kürekleriyle de yangının yayılmasını engellemeye çalışıyor.

MERSİN-ANTALYA YOLU SİLİFKE'DE TRAFİĞE AÇIK

Yangın nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatılan Mersin-Antalya karayolu, Silifke'de yeniden trafiğe açıldı.

BAZI EVLER ZARAR GÖRDÜ

Öte yandan, yangının etkili olduğu Yeşilovacık Mahallesi'nde bir iş makinesi ile bazı evler zarar gördü.

ARAZÖZLERLE KARA YOLUNDA ÖNLEM ALINDI

Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, yangının yerleşim yerlerine doğru büyümemesi için önlem aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Arazözlerimiz, yangının alt kesimlere ilerlememesi için Mersin-Antalya karayolunda da önlem aldı. Ekiplerimiz 4 ayrı noktada alevleri kontrol altına almak için mücadele ediyor. Çalışmalara 3 helikopter de havadan destek veriyor. Yangının bir an önce kontrol altına alınmasını diliyoruz."