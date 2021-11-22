Vatandaşlara broşürlü balık uyarısı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanıp, baskısı yapılan deniz ürünleri tüketim broşürlerinin dağıtımı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, deniz mahsülü satılan mekanlara yönelik düzenleme yaptı.

Deniz ve iç sulara ait yasal avlanabilir, asgari boy limitlerini içeren ve avlanması yasak olan balıkların belirtildiği el broşürlerinin baskısı yapıldı.

EL BROŞÜRLERİ DAĞITILDI

Görevliler, perakende deniz ürünleri satılan iş yerlerine ve alışveriş yapan kişilere broşür dağıtımı gerçekleştirildi.

Açıklamada, balıkçılara ve çevrede bulunan vatandaşlara, su ürünleri üretiminde devamlılığın tesis edilmesi, gelecek nesillere bırakabileceğin en güzel hediyenin bu olacağı vurgulandı.

TÜKETİM ŞEKİLLERİ BELİRTİLDİ

Balıkların avlanmadan önce hayatında en az bir defa üremesinin gerektiği ve bu nedenle de balık alırken ve satarken el broşürü üzerinde belirtilen boylara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Yapılan çalışma, vatandaşların ve balıkçıların dikkatini çekerken, bu konuda destek verileceği belirtildi.

















