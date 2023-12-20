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Vatandaşlara mikrofon uzattık! AK Parti'nin İstanbul adayı kim olmalı..

Vatandaşlara mikrofon uzattık! AK Parti'nin İstanbul adayı kim olmalı.. Yerel seçim öncesi AK Parti'nin İstanbul'da seçmenin karşısına çıkaracağı isimler oldukça merak ediliyor. Biz de Ensonhaber ekibi olarak Ümraniye'de ve Üsküdar'da vatandaşların fikirlerini sorduk. İşte öne çıkan isimler...