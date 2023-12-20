Vatandaşlara mikrofon uzattık! AK Parti'nin İstanbul adayı kim olmalı..

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Türkiye, yerel seçimler için geri sayımda...
Milyonlarca vatandaş 31 Mart 2024'te sandığa giderek yerel yönetimleri belirleyecek.
Seçimde en kritik öneme sahip olan şehir ise İstanbul.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
Muhalefette ittifak arayışı devam ederken AK Parti'nin ise İstanbul'da seçmenin karşısına çıkaracağı isim merak ediliyor.
Kulislerde konuşulan isimler gündemdeki yerini korurken, gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği kararda.
Vatandaşlara mikrofon uzattık
Biz de Ensonhaber ekibi olarak Megakent'in en yoğun ilçelerinden biri olan Ümraniye'de ve Üsküdar'da sahaya inerek vatandaşlara mikrofon uzattık.
AK Parti'nin İBB adayı için seçmenlerden gelen isimleri izlemek için tıklayınız
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