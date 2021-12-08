Vatandaşlardan erken seçim ve enflasyon yorumu

Gündemde yer alan erken seçim ve enflasyon tartışmalarını vatandaşlarımıza sorduk.

Döviz kurlarının yükselişiyle birlikte artan enflasyon, vatandaşlara zam olarak yansıdı.

Birçok üründe yaşanan fiyat artışı sonrası vatandaşların enflasyonla ilgili ne düşündüğü merak konusu oldu.

ENFLASYON VE ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Muhalefet, erken seçim çağrısı yaparken biz de merak edip mikrofonumuzu vatandaşlara uzattık.

İşte Ensonhaber kamerasına yansıyan o görüşler...

Sokak röportajı: Erken seçim ve enflasyona halk ne diyor?

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