Euro
15.5895
0.26%
Dolar
13.7518
0.47%
Altın
790.88
0.77%
Borsa
2.036
1.57%
Bitcoin
696.000
-1.56%
BTXN Coin
44.46
-6.36%
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 11 C

    Vatandaşlardan erken seçim ve enflasyon yorumu

    Gündemde yer alan erken seçim ve enflasyon tartışmalarını vatandaşlarımıza sorduk.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2021 - 17:58
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 18:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Vatandaşlardan erken seçim ve enflasyon yorumu

    Döviz kurlarının yükselişiyle birlikte artan enflasyon, vatandaşlara zam olarak yansıdı.

    Birçok üründe yaşanan fiyat artışı sonrası vatandaşların enflasyonla ilgili ne düşündüğü merak konusu oldu.

    ENFLASYON VE ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

    Muhalefet, erken seçim çağrısı yaparken biz de merak edip mikrofonumuzu vatandaşlara uzattık.

    İşte Ensonhaber kamerasına yansıyan o görüşler...

    Sokak röportajı: Erken seçim ve enflasyona halk ne diyor?

    .

    Vatandaşlardan erken seçim ve enflasyon yorumu #1

    Vatandaşlardan erken seçim ve enflasyon yorumu #2

    Vatandaşlardan erken seçim ve enflasyon yorumu #3

    Vatandaşlardan erken seçim ve enflasyon yorumu #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir