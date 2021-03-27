Vatandaşları azarlayan Çerkezköy Kaymakamı'na soruşturma

Koronavirüs denetimleri sırasında, kısıtlama ihlali yapan bir işletmede vatandaşları azalayan Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban hakkında soruşturma açıldı.

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan ‘Dinamik Denetim Modeli Faaliyetleri’ konulu genelge kapsamında Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde dernek lokalleri denetlendi.

Dernek lokallerine yapılan denetimlere Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban başkanlık etti.

VATANDAŞLARI AZARLADI

Kaymakam Abban Abban’ın kısıtlama ihlali yapan bir lokalde, masada oturanlara yönelik tavrı tepki çekti.

"İNDİR ŞU ARKA AYAKLARINI..."

Sözkonusu kişilere derneğe üye olup olmadıklarını soran Abban, aldığı cevaptan sonra “Bak ‘üye değiliz’ diyor, bira ve sigara içiyor. İşlem yapın… Gördüm, seni dışarıdan gördüm. İndir şu arka ayaklarını… İşlem yapın, kapatın burayı. Hemen kapatın.” dedi.

Çerkezköy Kaymakamı vatandaşları azarladı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ: SORUŞTURMA AÇILDI

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban'ın koronavirüs kurallarını ihlal eden bir işletmede işlem yaparken vatandaşla girdiği diyalog üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu.

"TASVİP ETMEDİĞİMİZ DİYALOG"