Vatandaşların İmamoğlu'na isyanı: Yürüyen merdivenler ters yöne ilerledi Sabah saatlerinde metro merdivenlerinin arızalanmasıyla mağdur olan vatandaşlar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na isyan ederken, o anlar vatandaşın kameralarına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

İstanbullunun ulaşım çilesi bitmiyor.

Hemen her gün otobüs, metro ve metrobüsleri arızalanan kentte vatandaş mağdur oluyor.

CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu sorunlara hala bir çözüm getiremedi.

Metro merdivenleri terse döndü

Son olarak Yenikapı metrosunda yukarıya doğru çıkan yürüyen merdivenler terse döndü.

O anlar kameraya yansıdı

Öte yandan yan tarafında bulunan yürüyen merdivenler ise bozularak onlarca vatandaşı mağdur bıraktı.

Görüntüler, iş ve okuluna geç kalan insanların cep telefon kameralarına yansıdı.

"Uyumaya devam et başkan"

Görüntülerde merdivenlerde ve metro çıkışındaki yoğunluk dikkat çekerken, kayıt alan vatandaş, "Görüyorsunuz etrafı, oy verdiğimiz Ekrem İmamoğlu'nun İstanbulluya yaptıkları bu. Rezilliği görsün, kendisi uyuyordur şu an, uyumaya devam et başkan." ifadelerini kullandı.

Ayrıca görüntülerde yer alan Ekrem İmamoğlu'nun üzerinde 'Tam yol ileri' yazılı pankartı dikkat çekti.