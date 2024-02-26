İstanbullunun ulaşım çilesi bitmiyor.
Hemen her gün otobüs, metro ve metrobüsleri arızalanan kentte vatandaş mağdur oluyor.
CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu sorunlara hala bir çözüm getiremedi.
Metro merdivenleri terse döndü
Son olarak Yenikapı metrosunda yukarıya doğru çıkan yürüyen merdivenler terse döndü.
O anlar kameraya yansıdı
Öte yandan yan tarafında bulunan yürüyen merdivenler ise bozularak onlarca vatandaşı mağdur bıraktı.
Görüntüler, iş ve okuluna geç kalan insanların cep telefon kameralarına yansıdı.
"Uyumaya devam et başkan"
Görüntülerde merdivenlerde ve metro çıkışındaki yoğunluk dikkat çekerken, kayıt alan vatandaş, "Görüyorsunuz etrafı, oy verdiğimiz Ekrem İmamoğlu'nun İstanbulluya yaptıkları bu. Rezilliği görsün, kendisi uyuyordur şu an, uyumaya devam et başkan." ifadelerini kullandı.
Ayrıca görüntülerde yer alan Ekrem İmamoğlu'nun üzerinde 'Tam yol ileri' yazılı pankartı dikkat çekti.
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