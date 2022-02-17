Vatandaşlık alan Suriyeli sayısı 2022: Kaç Suriyeli Türk vatandaşı oldu?

Türkiye'de vatandaşlık alan Suriyeli sayısına dair açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Peki kaç Suriyeli Türk vatandaşı oldu? İşte vatandaşlık alan Suriyeli sayısı 2022...

Türkiye'de Suriyeli göçmenlere ilişkin son rakamlar açıklandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk vatandaşlığı verilen Suriyeli sayısını duyurdu.

2011 yılında o gün Suriye’den 252 kişilik ilk sığınmacı kafilesi Hatay’ın Yayladağı sınırında tel örgüyü aşarak Türkiye’ye girmişti.

Hatay Valisinin, “ülkelerindeki baskıdan kurtulmak isteği” ile gelenlerin bir spor salonunda “geçici olarak misafir edildikleri” açıklamasını yapmasının üzerinden 11 yıl geçti.

Peki Türkiye'de vatandaşlık alan Suriyeli sayısı kaç? Kaç Suriyeli Türk vatandaşı oldu? İşte vatandaşlık alan Suriyeli sayısı 2022?

KAÇ SURİYELİ TÜRKİYE VATANDAŞI OLDU 2022?

Türkiye'de kaç Suriyeliye vatandaşlık verildiği merak konusuydu. 2022 yılı itibariyle Türk vatandaşı olan Suriyeli göçmen sayısı açıklandı. Bakan Süleyman Soylu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"31 Aralık 2021 tarihine kadar 84 bin 152'si çocuk olmak üzere 193 bin 293 Suriyeli Türk vatandaşı oldu. Bunun içinde 2011 öncesi olanlar da var. Türkiye'de 700 binin üzerinde Suriyeli çocuk doğdu. 3 milyon 700 bin civarında Türkiye'de geçici koruma statüsünde Suriyeli var. 2011 yılından itibaren bunların hepsinin kaydı alındı. Gelir gelmez sağlık taramaları yapıldı, kamplara alındılar, Türkçe dahil tüm uyum çalışmaları başladı. Hem üretim hayatına, eğitim hayatına katılmalarında görüyoruz ki birkaç olayın dışında çok büyük bir toplumsal kırılmanın yaşanmadığı, büyük toplumsal olayların olmadığı bir durum var."

EN ÇOK SURİYELİ BULUNAN İL HANGİSİ?

Soylu, Suriyeli nüfusun İstanbul'da 535 bin, Gaziantep'te 461 bin, Hatay'da 433 bin, Şanlıurfa'da 428 bin, Adana'da 255 bin, Mersin'de 240 bin, Bursa'da 183 bin, İzmir'de 149 bin, Ankara'da 100 bin olduğunu söyledi.

SUÇ İSTATİSTİKLERİ

Suriyeliler'in suç istatistiklerini de paylaşan Soylu, 2020'de Türkiye'deki Suriyelilerin kendi nüfusları içinde suça karışma oranının yüzde 1,1 iken Türk vatandaşların yüzde 1,9, 2021'de ise Suriyelilerin yüzde 1,3, Türk vatandaşların yüzde 2,1 olduğunu söyledi.

Soylu, 3 milyon 700 bin Suriyeliden 2020'de 37 bin 418, 2021'de 50 bin 231'inin suça karıştığını belirtti. .