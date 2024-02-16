Vatandaştan İstanbul adayı Murat Kurum'a: Nasıl faydalı olacağınızı 85 milyon biliyor Murat Kurum'un Alibeyköy ziyaretinde yanına gelen bir vatandaş, "Afet bölgesinde 10 tane vilayeti sarı çizmelerle ayağa kaldırdınız" sözleriyle takdir ettiğini söyledi.

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ensonhaber.com

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, sahadaki çalışmalarını sürdürüyor.

Hemen her gün bir ilçeyi ziyaret eden Kurum, vatandaşlarla bir araya geliyor.

Ziyaretlerinde projelerini anlatan Murat Kurum, halk tarafından yoğun ilgiyle de karşılanıyor.

7'den 70'e herkes tarafından sevgi seli gören Kurum, bu kez Alibeyköy'de ziyaretler gerçekleştirdi.

"10 tane vilayeti ayağa kaldırdınız"

Burada yüzleri gülümseten anlar yaşandı. Kurum'un yanına gelen bir vatandaş, şu ifadeleri kullandı:

"Sizler afet bölgesinde 10 tane vilayeti ayağa kaldırdınız. Hem de ne ile kaldırdınız? Sarı çizmelerle kaldırdınız. Sizleri her zaman takdir ediyoruz. Cumhurbaşkanımızı da takdir ediyoruz. Sizlerin İstanbul'a nasıl faydalı olacağınızı 85 milyon biliyor. 85 milyonun sevdalısıyız. Murat Kurum'un sevdalısıyız. Cumhurbaşkanımızın sevdalısıyız. Bu İstanbul'u kentsel dönüşümle kim kaldırabilir? Ancak bunlar kaldırabilir."

"Millete hizmet yolunda bekle bizi İstanbul"

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Kurum, "Bize sarı çizmeleri de baretleri de giydiren işte bu güven ve samimiyet. Millete hizmet yolunda bekle bizi İstanbul." notunu ekledi.

Bakan dönemindeki deprem çalışmaları unutulmuyor

Bilindiği üzere, geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin olduğu dönemde Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevini yürütüyordu.

İlk andan itibaren depremden etkilenen kentleri ziyaret eden, burada vatandaşlarla bir araya gelen Murat Kurum, halkın sevgisini o dönem büyük ölçüde kazandı.

Deprem konutları için yapılan çalışmaları da yürüterek afetzedelerin güvenini kazanmış oldu.