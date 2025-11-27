Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo Ankara'da: Anıtkabir'i ziyaret etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye'de...

12.23'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na uçağı inen Papa 14. Leo, burada Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve yetkililer tarafından karşılandı.

ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Papa'nın resmi ziyaretinin ilk durağı Anıtkabir oldu.

Burada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Papa 14. Leo, sonrasında saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Son olarak Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Papa, Anıtkabir'den ayrıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun 2'nci durağı ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi.

Papa'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmesi planlanıyor.

TÜRKİYE YOLUNDA DÜNYAYA BARIŞ MESAJI VERDİ

İtalyan ITA Havayolları’nın kendisine bu seyahat için tahsis ettiği özel uçakla yola çıkan Papa 14. Leo, yolculuk sırasında seyahatini takip eden farklı medya kuruluşlarından 70’i aşkın gazeteciyi selamladı.

Papa, “Bütün Hristiyanlar ve dünya için taşıdığı anlam dolayısıyla dört gözle beklediğim bu seyahati gerçekleştirebildiğim için çok mutluyum.” dedi.

Türkiye ve Lübnan’da yapacağı temaslara işaret eden Papa 14. Leo, “Barışın bütün dünya için ne kadar önemli olduğu vurgulamayı ümit ediyoruz.” diye konuştu.

Tüm insanları barış için birlik olmaya ve bunun yollarını aramaya çağıran Papa, “Farklılıklarımıza, farklı dinlerden, farklı inançlardan olmamıza rağmen biz hepimiz kardeşiz ve umuyorum ki barışı ve dünyanın birlik olmasını teşvik etme sürecinin bir parçası olabiliriz.” diye konuştu.