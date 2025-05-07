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Katolik Kilisesi’nin ruhani liderini seçecek olan Konklav süreci, bugün Vatikan’da tarihi bir ciddiyetle başladı. Sistine Şapeli’nin ihtişamlı duvarları arasında toplanan kardinal seçmenler, dünyanın dört bir yanından gelen bakışlar eşliğinde yeni Papa’yı belirlemek üzere kapılarını dış dünyaya kapattı.

TECRİT ORTAMINDA OY VERDİLER

Yerel saatle 16.30’da (TSİ 17.30) başlayan seçim töreni, dini ayin atmosferinde gerçekleştirildi. Kardinaller, Hristiyan ilahileri eşliğinde sırayla Şapel’e girerek hem kutsal göreve hem de Tanrı huzurundaki sorumluluklarına yemin etti. Ardından, yüzyıllardır süren geleneğe uygun biçimde Latince “Extra Omnes” — yani “İşi olmayanlar dışarı çıksın” — komutu duyuldu. Bu ifadeyle birlikte Şapel’in kapıları dış dünyaya kapatıldı ve seçilmiş kardinaller, tamamen tecrit edilmiş bir ortamda oy verme sürecine geçti.

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3'TE 2 OY ALAN, PAPA SEÇİLİYOR

Konklav, Katolik Kilisesi'nin yüzyıllar boyunca koruduğu en önemli dini ritüellerden biri olma özelliğini taşıyor. Bu süreçte kardinaller, manevi rehberlik, dua ve vicdanlarıyla baş başa kalarak yeni Papa’nın kim olacağına karar verecek. Oy verme turları sonucunda adaylardan biri, en az üçte iki çoğunluğu sağladığında yeni Papa ilan edilecek. Seçim sonuçları, geleneksel olarak bacadan yükselen beyaz dumanla duyurulacak.

İLK OYLAMADA SİYAH DUMAN YÜKSELDİ: SEÇİLEMEDİ

Vatikan’da yapılan ilk oylamada yeni papa seçilememesi üzerine Sistina Şapeli’nden siyah duman yükseldi.