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- Vatikan'ın eski Paris Büyükelçisi'ne cinsel saldırıdan hapis cezası
Vatikan'ın eski Paris Büyükelçisi'ne cinsel saldırıdan hapis cezası
- AA & Ensonhaber
- 17.12.2020 - 07:55
- Güncelleme : 17.12.2020 - 09:08
Vatikan'ın eski Paris Büyükelçisi Başpiskopos Luigi Ventura'nın, cinsel saldırıda bulunduğu davada karar çıktı.
Aralarında Paris Belediyesi'nin eski çalışanlarının da bulunduğu 4 erkek, geçen yıl Ventura hakkında cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.
Ventura'nın diplomatik dokunulmazlığı Temmuz 2019'da kaldırılmış,
Paris Savcılığı, Şubat 2019'da olaya ilişkin soruşturma açmıştı.
8 AY HAPİS CEZASI
Paris Ceza Mahkemesi Ventura'ya, 2018-2019'da Vatikan'ın Paris Büyükelçisi olarak görev yaptığı dönemde 4 erkeğe cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 8 ay tecilli hapis cezası verdi.
TAZMİNAT DA ÖDEYECEK
Mahkeme, Ventura'nın söz konusu 4 kişiye 13 bin avro maddi tazminat ve 9 bin avro mahkeme masrafı ödemesine karar verdi.
Sağlık nedenleriyle duruşmaya katılmayan Ventura'nın suçlamaları reddettiği aktarıldı.