Euro
9.5372
0.28%
Dolar
7.7913
-0.14%
Altın
467.9
0.01%
Borsa
1.392
0%
Bitcoin
169.971
11.53%
EXEN Coin
10.95
3.30%
9ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 9 C
    Vatikan'ın eski Paris Büyükelçisi'ne cinsel saldırıdan hapis cezası

    Vatikan'ın eski Paris Büyükelçisi'ne cinsel saldırıdan hapis cezası

    Eski Paris Büyükelçisi Başpiskopos Ventura, cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Fransa'da 8 ay tecilli hapis cezasına çarptırıldı.
    • AA & Ensonhaber
    • 17.12.2020 - 07:55
    • Güncelleme : 17.12.2020 - 09:08
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Vatikan'ın eski Paris Büyükelçisi Başpiskopos Luigi Ventura'nın, cinsel saldırıda bulunduğu davada karar çıktı.

    Aralarında Paris Belediyesi'nin eski çalışanlarının da bulunduğu 4 erkek, geçen yıl Ventura hakkında cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

    Ventura'nın diplomatik dokunulmazlığı Temmuz 2019'da kaldırılmış,
    Paris Savcılığı, Şubat 2019'da olaya ilişkin soruşturma açmıştı.

    8 AY HAPİS CEZASI

    Paris Ceza Mahkemesi Ventura'ya, 2018-2019'da Vatikan'ın Paris Büyükelçisi olarak görev yaptığı dönemde 4 erkeğe cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 8 ay tecilli hapis cezası verdi.

    TAZMİNAT DA ÖDEYECEK

    Mahkeme, Ventura'nın söz konusu 4 kişiye 13 bin avro maddi tazminat ve 9 bin avro mahkeme masrafı ödemesine karar verdi.

    Sağlık nedenleriyle duruşmaya katılmayan Ventura'nın suçlamaları reddettiği aktarıldı.

    Vatikan ın eski Paris Büyükelçisi ne cinsel saldırıdan hapis cezası #1

    Vatikan ın eski Paris Büyükelçisi ne cinsel saldırıdan hapis cezası #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir