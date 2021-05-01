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    Vaveyla ne demek, anlamı nedir? Vaveyla şiiri..

    Sosyal medya platfromu Twitter'da gündem olan Vaveyla kelimesinin anlamı, binlerce kullanıcının merak konusu oldu. Peki Vaveyla ne demek, anlamı nedir? İşte Vaveyla şiiri..
    • Haber Merkezi
    • 01.05.2021 - 13:34
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    Vaveyla ne demek, anlamı nedir? Vaveyla şiiri..

    Vatandaşların gündeminde yer alan Vaveyla kelimesinin anlamı araştırma konusu oldu.

    Twitter'da binlerce paylaşım yapılan Vaveyle ne demek, anlamı nedir merak ediliyor.

    Türk edebiyatı için önemli bir şiir olan Vavelya, yazıldığı günden asırlar sonra bile gündeme gelmeye devam ediyor. İşte Namık Kemal'in yazdığı Vaveyla şiiri ve vaveyla anlamı.

    VAVEYLA NE DEMEK?

    Telaffuz ediliş biçimi oldukça etkileyici olan vaveyla "Çığlık" anlamına gelir. Dilimize Arapçadan yerleşmiş kelimeler arasında yer alır.

    Genellikle “vaveyla koparmak” tabiri içerisinde kullanılır ve bu tabir de “çığlık atmak” anlamına gelir.

    VAVEYLA ŞİİRİ NAMIK KEMAL

    Feminin rengi aksedip tenine
    Yeni açmış güle misal olmuş
    İn'itafiyle bak! ne al olmuş!
    Serv-i simin safalı gerdenine
    Bu letafetle ol nihal-i revan
    Giriyor göz yumunca rü'yama
    Benziyor aynı, kendi hülyama
    Bu tasavvur dokundu sevdama
    Ah böyle gezer mi hiç canan?
    Gül değil arkasında kanlı kefen
    Sen misin sen misin ey garib vatan!

    Bu güzellikte hiç bu çağında
    Yakışır mıydı boynuna o kefen?
    Cisminin her mesamı yare iken
    Tuttun evladını kucağında
    Sen gider isen bizi kalır sanma
    Şühedan oldu mevt ile handan
    Sağ kalanlar durur mu hiç giryan?
    Tende yaştan ziyadedir al kan
    Söyleyen söylesin sen aldanma!
    Sen gidersen bütün helak oluruz
    Koynuna can atar da hak oluruz

    Git vatan! Kabe'de siyaha bürün
    Bir kolun Ravza-i Nebi'ye uzat
    Birini Kerbela'da Meşhed'e at
    Kainatta o hey'etinle görün!
    Bu temaşaya Hak da aşık olur
    Göze bir alem eyliyor izhar
    Ki cihanda büyük letafeti var
    O letafet olunsa ger inkar
    Mezhebimce demek muvafık olur
    Aç vatan göğsünü İlah'ına aç!
    Şühedanı çıkar da ortaya saç!

    De ki Yâ Râb bu Hüseyn'indir
    Şu mubârek Habîb-i zî-şânın
    Şu kefensiz yatan şehîdânın
    Kimi Bedr-in kimi Hüneyn'indir
    Tazelensin mi kanlı yâreleri?
    Mey dökülsün mü kabr-i eshâba?
    Yakışır mı sanem bu mihrâba?
    Haç mı konsun bedel şu mîzâba?
    Dininin kalmasın mı bir eseri?
    Adem evlâdı bir takım cânî
    Senden alsın mı sâr-ı şeytânî?

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