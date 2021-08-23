Ve belli oldu! Memur zammı ne kadar, yüzde kaç? İşte yeni maaşlar...

Ve belli oldu! Memur zammı ne kadar, yüzde kaç? İşte yeni maaşlar...

Memur ve memur emeklilerinin dört gözle beklediği zam pazarlığı sona erdi. Memurların maaşlarına yansıyacak zam oranı açıklandı. Peki memur zammı ne kadar oldu? İşte zamlı memur maaşları...

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin yakından takip ettiği zam müjdesi geldi.

Hükümet ile memur sendikaları arasında bir süredir devam eden 2022-2023 yılına ilişkin toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

Sendikaların 2022 için yüzde 21 zam talebine; hükümetin teklifi 2022 yılı için ilk 6 ay için yüzde 5, ikinci 6 ay için yüzde 6 ve enflasyon farkı teklifi olmuştu.

Varılan anlaşma düzenlenen törenle kamuoyuna duyuruldu.

Memurlar, ne kadar zam yapıldığına dair araştırmalara başladı. Peki memur zammı ne kadar, yüzde kaç oldu? İşte memur ve memur emeklisi zam oranı 2021...

2022-2023 MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

Yaklaşık 6 milyon 400 bin memur ve memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve geniş yelpazede sosyal haklarının belirlendiği toplu sözleşme görüşmelerinde zam pazarlığı son buldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022 ve 2023'te geçerli olacak memur zam oranlarını açıkladı.

Memur ve emeklileri maaşına 2022'nin ilk 6 ayında yüzde 5, 2022'nin ikinci 6 ayında yüzde 7 arta enflasyon farkı verildi. 2023'ün ilk 6ı ayında yüzde 8, 2023'ün ikinci6 ayında yüzde 6 zam verildi.