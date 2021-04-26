Vebitcoin CEO'su İlker Baş'ın dansöz oynatma görüntüleri

Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra gözaltına alınan şirketin 'Baron' lakaplı CEO'su İlker Baş'ın lüks yaşantısı dikkat çekti.

Kripto para borsası Thodex'in bakım yapılacağı açıklaması sonrası sitesini kapatması ve sahibi Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçmasıyla başlayan sürece, Muğla merkezli Vebitcoin.com da katıldı.

Kripto para işlem platformu 'Vebitcoin' içine girdiği finansal zor durumdan dolayı faaliyetlerine son verdiğini açıkladı.

HESAPLARI BLOKE EDİLDİ

Olayın ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, kripto para platformu Vebitcoin'in Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etti.

Villasına 2 kişinin girmeye çalışmasının ardından eşi ve 2 çocuğu ile Menteşe ilçe merkezindeki evine taşınan İlker Baş, polis tarafından gözaltına alındı.

EŞİYLE BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

İlker Baş, ile birlikte çete içinde 'Hanımağa' lakaplı eşi Güliz Baş ve şirketin 2 çalışanı gözaltına alındı.

Şirketin CEO'su İlker Baş'ın 2 yıl önce Karadağ'dan vatandaşlık aldığı öğrenildi.

Gözaltına alınan İlker B.'nin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgusu sürüyor.

DANSÖZE PARA TAKTI

İfadesinde aylık gelirinin 1 milyon 500 bin lira olduğunu belirten 'Baron' lakaplı CEO İlker Baş'ın dansöz oynatıp para taktığı görüntüler ise sosyal medyada yayınlandı.

İlker Baş'ın dansöz eğlencesi VİDEO

YASA DIŞI BAHİS ÇETESİNİN LİDER KADROSUNDA

Lüks hayata düşkünlüğüyle tanınan İlker Baş ile eşi Güliz Baş'ın yasa dışı bahis çetesinin 4 kişilik lider kadrosunda oldukları öğrenildi.

Çeteye 3 yıl önce düzenlenen operasyonda İlker - Güliz B., çiftinin 34 kişiyle birlikte gözaltına alınıp, yasa dışı bahis çetesindeki faaliyetleri nedeniyle, Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz olarak yargılandıkları belirlendi.













