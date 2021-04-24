Vebitcoin olayı nedir? Kripto alım satım platformu Vebitcoin'de neler oluyor, battı mı?

Vebitcoin olayı nedir? Kripto alım satım platformu Vebitcoin'de neler oluyor, battı mı?

Kripto para işlem platformu Vebitcoin, sitesinden faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Bu gelişmenin ardından kripto para yatırımcıları, Vebitcoin battı mı? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Kripto para vurgununda piyasa dalgalanmaları sürüyor. Piyasalarda özellikle son günlerde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Thodex'te yaşanan gelişmeler ülke gündemine bomba gibi düşerken flaş bir olay daha yaşandı. Kripto para borsası Vebitcoin faaliyetlerini durdurduğunu bildirdi.

Thodex'in bakım yapılacağı açıklaması sonrasında sitesini kapatması ve sahibi Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçması ülke gündemine bomba gibi düşerken flaş bir olay daha yaşandı. Muğla merkezli kripto para borsası Vebitcoin.com, faaliyetlerini durdurduğunu bildirdi.

Bunun üzerine 'Vebitcoin olayı nedir? Kripto alım satım platformu Vebitcoin battı mı?' soruları gündeme geldi.

Peki, Vebitcoin olayı nedir? Kripto alım satım platformu Vebitcoin'de neler oluyor, battı mı? İşte detaylar...

VEBİTCOİN OLAYI NEDİR, BATTI MI?

Uzun bir süredir herhangi bir işlem yapılamayan Vebitcoin, yatırımcıları korkutmaya başlamıştı. Vebitcoin.com sitesi üzerinden üzerinden resmi bir açıklama yapıldı ve bu açıklamayla birlikte herşey ortaya çıktı.

Son zamanlarda kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerin vurgulandığı açıklamada, Vebitcoin'in içine girdiği finansal zor durumdan dolayı faaliyetlerine son verdiği belirtildi. Böylece firma tamamen piyasadan çekilmiş oldu.

Thodex'in bakıma alındığını açıkladığı 20 Nisan tarihinde gece yarısında Vebitcoin'in de bakıma alındığı ve o zamandan bu yana kapalı olduğu ortaya çıktı.

Şirketten kapanmaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız."





YATIRIMCILAR EVİNE GİRMEK İSTEDİ

Yaşanan bu olayın ardından Muğla'nın Menteşe ilçesi Ortaköy Mahallesi’nde oturan Vebitcoin Ceo'su İlker Baş, önceki gece villasına 2 kişinin duvardan atlayarak girmek istediğini belirterek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

İhbarın ardından olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmadaki ifadelerinde, "Vebitcoin’e para yatırdık. Yaşanan olumsuz gelişmeler üzerine İlker B. ile konuşmaya geldik. Kendisine zarar vermedik.” dediği öğrenildi.

Konut dokunulmazlığını ihlal suçundan işlem yapılan şüpheliler serbest bırakıldı.

VEBİTCOİN CEO'SU İLKER BAŞ GÖZALTINA ALINDI

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin'in Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etti.

Villasına 2 kişinin girmeye çalışmasının ardından eşi ve 2 çocuğu ile birlikte Menteşe ilçe merkezindeki evine taşınan İlker Baş, dün akşam saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, şirket yöneticisi ve çalışanları olan 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Soruşturma sürdürülüyor.