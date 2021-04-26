Vebitcoin'in CEO'su İlker Baş tutuklandı

Şirket faaliyetlerinin durdurulduğunu açıklamasından sonra gözaltına alınan 'Baron' lakaplı CEO İlker Baş, tutuklandı.

THODEX vurgunuyla başlayan sürecin ardından Muğla merkezli Vebitcoin.com da finansal sıkıntılar sebebiyle faaliyetlerine son verdiğini açıklamıştı. Olayın ardından şirketin ’Baron’ lakaplı CEO'su İlker Baş (41) ile birlikte 'Hanımağa' lakaplı eşi Güliz Baş ve şirketin 2 çalışanı gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri bugün tamamlandı. Adliyedeki sorgu işlemleri de tamamlanan şüpheli Baş ve eşi Güliz Baş'ın da aralarında olduğu 3 kişi, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İlker Baş, hakimlikteki sorgusu ardından ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DANSÖZE PARA TAKTIĞI GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANMIŞTI

Öte yandan, girdiği finansal zor durumdan dolayı faaliyetlerine son verdiğini açıklayan Vebitcoin'in CEO'su Baş'ın lüks hayatı dikkat çekmişti.

İfadesinde aylık gelirinin 1 milyon 500 bin lira olduğunu belirten Baş'ın, dansöz oynatıp para taktığı görüntüler ise sosyal medyada yayınlanmıştı.

Vebitcoin CEO'sunun dansöz oynatma görüntüleri ortaya çıktı