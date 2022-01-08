Vedat Bilgin: 3600 ek gösterge 2022'nin ilk altı ayında tamamlanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge açıklamasında bulundu ve “Mayıs-Haziran gibi tamamlanacak” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, CNN TÜRK’te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge ile ilgili merak edilen açıklamayı yaptı ve Mayıs-Haziran ayını işaret etti.

“EK GÖSTERGE KANUN HÜKMÜNDEDİR”

Bilgin, “3600 toplu sözleşme maddesi haline getirildi. Bir önceki seçimde Sayın Cumhurbaşkanımız gündeme getireceğini söylemişti. Artık söylem olmaktan çıkardık. Geri dönüşü yok artık. Kanun hükmündedir. Bakanlık içinde çalışmalarımızı yaptık. Esas düzenlemeyi 3600 ek gösterge emekliliklerinde yapıyor.

“MECLİS'E İLK 6 AY İÇİNDE İNTİKAL ETTİRİRİZ”

Yıllar içinde daha da artan farklılaşma var. Bakanlık içinde çalışma tamamlandı bitti. Sendikalarımızla müzakere edeceğiz. Kamunun diğer kuruluşlarıyla onlarla müzakere edeceğiz. Meclis'e ilk 6 ay içinde en geç Mayıs-Haziran'da intikal ettiririz. Bu yıl içinde tamamlanacak.” dedi.

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“PANDEMİ EN ÇOK GELİŞMİŞ ÜLKELERİ VURDU”

“Pandemiyle ilgili bir kriz en çok gelişmiş ülkeleri vurdu” diyen Bakan Bilgin, şöyle devam etti:

“Bir dalgalanma diğer ülkelerde fırtınalara yol açıyor. Son varyant öncesi durulma görülmüştü. Türkiye tamamen kapandığı zaman bile üretimine devam etti. Yer yer olumsuz etkileri her yere yayıldı.”

“TÜRKİYE ÇOK DAYANIKLI ÇIKTI”

Enflasyon dalgalanmasına da değinen Bakan Bilgin, “Tüm dünyada maliyeti enflasyon olarak ortaya çıktı. İngiltere okyanustan petrol çıkarıyor ama zorluk çekti. Lojistik sorunlar yaşadı. Türkiye çok dayanıklı çıktı. Ancak enflasyon oldu tabii. Büyüme içinde olan bir ülke çünkü. Ben başarılı buluyorum Türkiye'yi. Türkiye olumlu ayrıştı.” diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari ücrete yüzde 50 zam yapıldığını hatırlatan Bakan Bilgin, “OECD içinde büyüyen ilk 2 ülkeden biri oldu. 3 çeyrek üst üste büyüdü. Baz etkisinden arındırılmış haliyle yüzde 10 üzerinde büyüme gerçekleştirdi. Türkiye zor şartlarda sosyal devlet olmanın zorunluluğu ile bunu gerçekleştirdi. Yüzde 36 enflasyon karşısında yüzde 50 maaş yükseltti. Sayın Cumhurbaşkanımızın da inisiyatifiyle yüzde 50 artış oldu. İşçilerimize bu desteği verirken, işverenimize de vergi muafiyeti sağladık.” ifadelerini kullandı.

"KADRO HAKLARI İÇİN ÇALIŞMA YAPIYORUZ"

Sözleşmeli işçileri kadrolular ile benzer haklara sahip noktaya getireceklerini dile getiren Bakan Bilgin, “Kamuda bir sorun daha var. Toplu sözleşmede çözülmesi gereken madde olarak ortaya koyduğumuz nokta sözleşmeli personeller. Sözleşmelileri kadrolularla benzer haklara sahip noktaya getireceğiz. Çok fazla statü var, karışık. Sadeleştireceğiz ve isteyenler için böyle bir çalışma yapıyoruz. Onu da bu yıl içinde bitireceğiz. Önümüzde ödev olarak duruyor. Meclis'e haziranda gelmiş olur.” diye konuştu.

"ÇÖZMEK ÜZEREYİZ"

Bilgin, "İstanbul'da bir iş yerinde işçileri kapının önüne koymuştu. İşçileri yarın işe almazsanız çalışma izinlerinizi iptal ederim demiştim. Ondan sonra da başka bir sendika geldi. Sizin bu sözünüzü duyduk yanımızda olur musunuz dediler, çözmek üzereyiz." dedi.

MEMUR MAAŞLARI

Memurlarla ilgili önemli bir düzenleme yaptıklarını söyleyen Bakan Bilgin, “Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasıyla ilgili memurlarımızdan da talep oldu. Tüm çalışanlarımızın gelirlerini asgari ücret dışında bırakınca memurlara 300 TL'ye yakın ek yapmış olduk. O konular çok açık. Asgari geçim indirimi kalktı diye memurlarda çocuk parası gibi bunlar AGİ kapsamında değil, memur statüsüyle ilgili kanunla düzenlenmiş. Alakası yok. Yanlış bilgi. O devam ediyor. Memurlar artış elde etti. Çocuk yardımı aile yardımından da mahrum olmadılar. Memurlara yüzde 31 civarı zam yapıldı. Enflasyonla ilgili rakam ortaya çıkınca 6 aylık zam yüzde 31 zam. Yıllık enflasyon yüzde 36. Temmuz’da da zaten düzenleme yapılacak. Yüzde 3 puan refah payı artışı verildi.” şeklinde konuştu.

AGİ KALKTI MI?

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ile ilgili de konuşan Bilgin, “İşçi diyelim ki ücret alıyor. Tüm çalışanlar için basit açıklarsak sizden vergi almıyor. AGİ için gerekli gelir olması lazım vergiyi iade ediyorum diyor devlet. Ne vergi alıyoruz ne de vergi iade ediyoruz. AGİ tüm çalışanlar için. İşverenin verdiği vergiden devletin vergiyi iade etmesi. Memurlar açısından AGİ'nin dışındaki tüm ödemeler devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

EMEKLİ ZAMMI

Emekli aylıklarına yapılan zamma da değinen Bakan Bilgin, “Emeklilerin en düşük rakamı 1500 liraydı, 1300-1200 olanlar da vardı. Bunu 1500 TL'ye çekmişti Sayın Cumhurbaşkanımız. Bunu bir de 2 bin 500 TL'ye çekti. Memur emeklilerine toplu sözleşme şartı olarak yüzde 31 artış gerçekleşmiştir. Memur zammını da emeklilerine yansıttığımızda emeklilerdeki artış yüzde 67'ye ulaşmıştır. Temmuzda yeniden düzenlenecek. 6 aylık bir artış bu.” diye konuştu.

ALO 170, STAJ SÜRESİ, KISA ÇALIŞMA VE İŞSİZLİK ÖDENEĞİ...

Bakan Bilgin’in açıklamalarından diğer satır başları şöyle:

“3600 konusunda kamu çalışanları arasında dengesizlikleri gideceğiz. Statüler arasındaki farklılaşmayı adaletsizlikleri giderecek düzenlemeyi yapmaya çalışıyoruz.

Pandemide küçük esnafa vergi muafiyeti getirildi. Kısa çalışma ödeneği, işsizlik sigortası ödeneği gibi birçok düzenleme yapıldı. Küçük işletmeleri rahatlatan uygulamalar oldu.

62 milyar destek verdi sadece bizim bakanlığımız... Küçük işletmeleri kapsayan diğer kurumlarımız dışında bizim bakanlığımızdan sosyal destek sağlandı.

ALO170 diye bir hattımız var. Tüm talepleri karşılıyoruz. 24 saat çalışıyor. Doğrudan işin bilgisine sahip insanlarla eğitilmiş kişilerle hizmet veriyoruz.

Taşeron işçileriyle ilgili kamuda kalan çok küçük grup kaldı. 1 milyondu 950 bini aldık 50 bin kişi kaldı. Bu yıl içinde tarih vermeyeyim ama açığa kavuşturacağız.

Mesleki grupların staj konusu var. Hepsinin grubu farklı. Sağlık sigortası yatıyor bazısında emeklilik yatmıyor. Bazıları daha kapsamlı. Emeklilik sigortası sayılmayanlar ciddi problemlerle karşılaşıyorlar.

Staj süresi emeklilik dışında kalınca birkaç yıl fazla çalışması gerekiyor. Çalışmamız var.”