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Vedat Bilgin: 3600 ek gösterge için kurul çalışmalarını tamamladık

Vedat Bilgin: 3600 ek gösterge için kurul çalışmalarını tamamladık

3600 ek göstergenin çözülmesi gereken bir sorun olduğunu söyleyen Vedat Bilgin, konu için bakanlıkta oluşturulan kurulda çalışmaların tamamlandığını açıkladı.