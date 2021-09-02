Vedat Bilgin: 3600 ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge sorununu sözleşmeyle kayıt altına aldıklarını belirterek, "Ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız." dedi.

Türk Telekom ve Türkiye Haber-İş Sendikası arasındaki 14'üncü Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi müzakere süreci anlaşmayla sonuçlandı.

Yaklaşık 10 bin çalışanı kapsayan Toplu İş Sözleşmesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak ile diğer sendika ve kurum temsilcilerinin katılımıyla imzalandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin burada yaptığı açıklamada, geçen günlerde farklı kurumlarda çalışan 700 bin işçiyi kapsayan önemli bir sözleşme imzaladıklarını anımsattı.

"3600 EK GÖSTERGE SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ, ÇALIŞMA PROGRAMINI HAZIRLIYORUZ"

Sözleşmeyle piyasada düşük ücret alan yaklaşık 320 bin işçinin ücret seviyelerini belli noktaya getirdiklerini belirten Bilgin, "Özel sektör için de yol gösterdik. Onlar için de belli bir taban, zemin oluşturduk. Bunun için ben kamuda yapılan sözleşmeyi çok önemli buluyorum. Aynı şeyi memurlar için yaptık. Memurlarla yaptığımız sözleşmede kümülatif olarak yaklaşık yüzde 32 civarında bir artış gerçekleştirdik, tabi bu 2022-2023 için. Genel başkan burada vurguladı. Çok önemli bir kararı da o sözleşmeyle belirledik. 3600 ek gösterge sorununu sözleşmeyle kayıt altına aldık. Bütün memurlar için fiili bir sorun olan ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız. Bu sözleşmeyle kayıt altına alındı. Şimdi onun çalışma programını hazırlıyoruz" diye konuştu.

MEMURLAR, 3600 EK GÖSTERGEYİ BEKLİYOR

Öte yandan memur ve memur emeklilerinin gözü kulağı 3600 ek göstergede.

3600 ek göstergenin hayata geçmesiyle birlikte kapsamdaki memurların emekli aylıkları ve emekli ikramiyeleri yüzde 20-25 oranında artması bekleniyor.

25 YILLIK MEMURA 21 BİN LİRALIK İKRAMİYE ZAMMI

Ek göstergenin 2200’den 3600’e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 82 bin 345 liradan 103 bin 279 liraya yükselecek.

Otuz yıllık hizmet üzerinden bugün emekli olan kişi 3000 ek gösterge ile 153 bin 980 TL, 2200 ek gösterge ile de 149 bin 665 TL emekli ikramiyesi alabiliyor.

3600 ek gösterge geldiğinde aynı hizmet süresine sahip öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin emekli ikramiyeleri 187 bin 962 TL’ye çıkacak.

HER YIL İÇİN MİNİMUM 1.276 LİRALIK ARTIŞ

Birinci gruptakilerde 33 bin 982 TL, ikinci gruptakilerde de 38 bin 297 TL artış olacak. Hizmet süresi 30 yılı aşanların emekli ikramiyesi her yıl için 1.132 TL ile 1.276 TL arasında artacak.

EMEKLİ MAAŞLARINA 950 LİRA ZAM

Ayrıca ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.

Son olarak ise emekli bir memurun alacağı aylık maaş 4 bin 300 lira iken 3600 ek gösterge ile birlikte bu rakam 5250 liraya çıkacak.