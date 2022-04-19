Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 'Biz Mayıs'ta 3600 ek gösterge için nihai çalışmamızı bitiririz, sonraki aşama Meclis'tir" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge düzenlemesiyle önemli bir açıklamada bulundu.

Hükümet ve Memur-Sen'in taraf olduğu 3600 Ek Gösterge Komisyonunun ikinci toplantısı tamamlandı.

"Bu yılın sonunda Meclis'ten çıkar"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde:

"Biz Mayıs'ta 3600 ek gösterge için nihai çalışmamızı bitiririz, Cumhurbaşkanımıza takdim ederiz, görüşülür, konuşulur, sonraki aşama Meclis'tir. Bu yıl içinde tamamlarız, Meclis'in çalışma düzenine göre hangi zaman uygulamaya sokarsak bu yılın sonunda Meclis'ten çıkar diyebiliyorum. 4 hizmet kolu esas ama bazı statü gruplarının da toplumsal adaleti güçlendirmek için bazı grupları da bu kapsam içine alacağız. 4 grubun esas olan onlar, onların yanında bazı statüler var.

"Adalet duygusunu korumamız lazım"

Kamuda çalışan avukatlar mesela, göstergeleri 3000. Benzeri gruplar var. Statüleri itibarıyla 3000. Öğretmenlere 3600 vereceğiz. İl milli eğitim müdürü 3600. Olmaz bunu değiştirmemiz lazım. İl müftüsünü değiştirmemiz lazım. Dini görevlilere 3600 veriyorsak müftüyle farklılaştırmak lazım. Adalet duygusunu korumamız lazım."

Vedat Bilgin: 3600 ek gösterge bu yıl sonu Meclis'ten çıkar ViDEO