Vedat Bilgin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü tüm yurtta kutlanıyor.

Deprem nedeniyle bu yılki 8 Mart buruk geçse de devlet erkanından mesajlar peş peşe geliyor.

"Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum"

Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

Tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayan Bilgin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: