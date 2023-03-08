Vedat Bilgin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü tüm yurtta kutlanıyor.
Deprem nedeniyle bu yılki 8 Mart buruk geçse de devlet erkanından mesajlar peş peşe geliyor.
"Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum"
Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.
Tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayan Bilgin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Bin bir emek ve gayretle geleneği ihya, geleceği inşa eden başta şehit annelerimiz olmak üzere çalışan, üreten, değer katan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum.”