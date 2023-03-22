Vedat Bilgin açıkladı! Emekli aylığı ve bayram ikramiye düzenlemesinden EYT'liler de faydalanacak

Milyonlarca kişinin beklediği EYT, Meclis'ten geçti.

Uzun yıllardır çözüme kavuşması beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, yasalaşarak milyonların yüzünü güldürdü.

EYT kapsamında emekli olmayı bekleyenlere Ramazan Bayramı öncesi bir müjde daha verildi.

Bunun ardından Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen emekli ikramiyelerinin miktarının belirlenmesi amacıyla yeni görüşmeler yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ankara’da Türkiye Emekliler Derneği'nde görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Bilgin, toplantının ardından 2023 emekli bayram ikramiyesine yönelik bir açıklama yaptı.

Vedat Bilgin, 5 bin 500 en düşük emekli aylığının yetersiz kaldığını birlikte gördüğünü ifade ederek yeni bir çalışma yapıldığını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesiyle ilgili çalışmanın EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacağını bildirdi.

Bakan Bilgin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bunun yanında emeklilerin aldığı bayram ikramiyeleri var, bütün bunları birlikte değerlendiren alternatif bir çalışmamız var.



Bu çalışma EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacak.

Emeklilere rahat nefes aldıracak, hiç olmazsa bu yıkıcı enflasyon şartlarını ortadan kaldıracak düzenlemeyi ayrıntılı şekilde zaten ben çalıştım.



Depremin etkisi ve çalışmalarından dolayı bir müddet bu ertelenmiş oldu.

Bu hafta içerisinde en geç önümüzdeki hafta başında Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. Nihayet tüm bu karar süreçlerinin siyasal sorumlusu Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir.



Emeklilerin beklediği, onların daha rahat nefes alacak, bugünkü tahribatın ekonomideki enflasyonist tahribatın karşısında onları koruyacak önerilerimizin de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından olumlu değerlendirileceğini ümit ediyorum.



Tahmin ediyorum bu çalışma bütün emeklilerin hayatında ciddi bir rahatlama sağlayacaktır.