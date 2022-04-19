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    Vedat Bilgin: Asgari ücret güncellemesi gündemde değil

    Vedat Bilgin: Asgari ücret güncellemesi gündemde değil

    Bakan Vedat Bilgin, asgari ücretin enflasyona göre güncellenmesinin gündemlerinde olmadığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2022 - 12:24
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 12:58
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    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, NTV'de canlı yayına konuk oldu.

    Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen ile röportaj yapan yapan Bakan Vedat Bilgin, tüm Türkiye'nin merak ettiği sorulara yanıt verdi.

    Enflasyon oranının artmasıyla kamuoyu ve siyasette başlayan asgari ücret artışı tartışmalara değinen Ahmet Ergen, Bakan Bilgin'e güncelleme yapılıp yapılmayacağını sordu.

    "Enflasyon zammı gündemimizde yok"

    Belirlenen asgari ücrette herhangi bir artış yapılmayacağını söyleyen Bakan Bilgin, şu ifadelere yer verdi:

    "Asgari ücrette enflasyona uygun güncelleme gündemde yok.

    "Popülist taleplere kaymamalıyız"

    Popülist taleplere kaymamamız lazım, biz gerçekçiyiz."

    Vedat Bilgin: Asgari ücret güncellemesi gündemde değil VİDEO

    Vedat Bilgin: Asgari ücret güncellemesi gündemde değil #1

    Vedat Bilgin: Asgari ücret güncellemesi gündemde değil #2


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