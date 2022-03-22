Bakan Vedat Bilgin, asgari ücrete yıl içinde ikinci kez artış yapılması ile ilgili olarak "Tartışmaları anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık." ifadelerini kullandı.

2022 yılında yüzde 50,54 zamlanan net asgari ücret, 2 bin 825 liradan, 4 bin 253 liraya yükselerek yürürlüğe girmişti.

Kamuoyunda asgari ücretin yüksek enflasyona karşı korunması için ikinci kez artırılması yorumları gündeme geldi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Güler ise bu aşamada, artan enflasyon ve beraberinde getirdiği hayat pahalılığını ortaya koyarak iş kanununda değişiklik yapılmasını öngören 3 maddelik yasa teklifini TBMM'ye sundu.

ASGARİ ÜCRET YILDA İKİ KEZ DEĞİŞSİN TALEBİ GELMİŞTİ

CHP'nin yılda bir kez belirlenen asgari ücret tutarının 6 aylık periyotlarla 2 kez belirlenmesinin önerildiği teklife, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den yanıt geldi.

"ÖNEMLİ ARTIŞ YAPTIK"

Bakan Bilgin, "ikinci kiz asgari ücrete zam gelecek mi" şeklindeki soruya Türkiye Cumhuriyet tarihde görülmemiş oranda bir zam yapıldığını, bu artışın sosyal ve tarihsel açıdan çok önemli olduğunu, bu kez işçi ve işverenin birlikte sorumluluk aldığını bildirerek, "Tartışmaları anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık." şeklinde karşılık verdi.

Vedat Bilgin: Asgari ücret tartışmalarını anlamlı bulmuyorum VİDEO

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR

Asgari ücret, yılda bir kez zamlanıyor. Oluşturulan Asgari Ücret Komisyonu'nun yaptığı toplantılar sonunda karar veriliyor. Bu komisyonda işveren, işçi temsilcileri ve Bakanlık yetkilileri oy kullanılıyor. Asgari ücret yılın başında açıklanıyor ve yıl sonuna kadar kullanılıyor. Birçok ödeme de asgari ücrete yapılan zam oranı ile tekrar belirleniyor.