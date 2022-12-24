Vedat Bilgin: Asgari ücretteki artış, tarihsel bir öneme sahiptir

Bakan Bilgin, asgari ücret miktarında yapılan artışa ilişkin, "Bir önceki yıla göre yüzde 100 artış sağlayarak emekçilerimizi enflasyona ezdiremeyeceğimize ilişkin verdiğimiz sözü tutmuş olduk" dedi.

Milyonlarca insanın aklında "2023 yılında asgari ücret ne kadar olacak?" sorusu vardı.

Sorunun cevabı, 22 Aralık'ta belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak olan asgari ücretin 8 bin 506 lira olduğunu açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin artışına ilişkin açıklama yaptı.

"Özel sektörde yaşanan bu sorunların farkındayız"



Özel sektörde yapılan toplu sözleşmelerde varılan sözleşme ücretlerine yaklaşan, bazılarında ise bu ücretleri aşan 8 bin 500 liralık asgari ücretin belirlenmesinin bütün yurtta emekçiler tarafından memnuniyetle karşılandığına vurgu yapan Bakan Bilgin, şunları söyledi:

"Yaptırdığımız araştırmalardan bize gelen bilgilere göre bazı küçük sendikaların, 8 bin TL’nin üzerinde yapılacak bir asgari ücret tespitinden endişe duydukları görülmüştür. Özel sektörde yaşanan bu sorunların farkındayız ve bunun aşılması için sendikalarımızı güçlendirmek üzere bazı adımlar atmak gerektiğinin bilincindeyiz."





"Artış tarihsel bir öneme sahiptir"

İHA'nın haberine göre; Bilgin, toplu sözleşmelerde en yüksek ücret seviyelerine ulaşan Asgari Ücret Komisyonunun üyesi olan işçi temsilcilerinin ve Türk-İş yönetiminin asgari ücrette 9 bin TL’nin altına imza atmayacaklarını açıklamasının bu yılki asgari ücretin belirlenmesinde üçlü mutabakatın oluşmamasına yol açtığına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün bunlara rağmen hükümet ve işveren imzasıyla noktalanan görüşmelerde dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu şartlarda 8 bin 500 TL’lik net asgari ücret seviyesine ulaşılması, yüzde 100’lük bir artış sağlanması tarihsel bir öneme sahiptir. Bütün işlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

"Emekçilerimizi enflasyona ezdiremeyeceğimize ilişkin verdiğimiz sözü tutmuş olduk"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2023 yılı için geçerli olacak asgari ücret miktarında yapılan artışa ilişkin, "2023 yılı için asgari ücrette bir önceki yıla göre yüzde 100 artış sağlayarak emekçilerimizi enflasyona ezdiremeyeceğimize ilişkin verdiğimiz sözü tutmuş olduk." dedi.

