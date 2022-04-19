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    Vedat Bilgin: Bayram ikramiyelerinde artış olmayacak

    Vedat Bilgin: Bayram ikramiyelerinde artış olmayacak

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilerin 1100 liralık bayram ikramiyelerinde artış olmayacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2022 - 12:28
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 13:20
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    Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte emekliler için bayram ikramiyelerinin miktarı da merak konusu oldu.

    Bayram ikramiyelerine zam yapılma durumuna yönelik açıklama, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.

    Bakan Vedat Bilgin, emeklilerin bayram ikramiyelerine yönelik henüz bir karar alınmadığını ve ikramiyelerin sabit olduğunu belirtti.

    "Bu konuda henüz bir kararımız yok"

    NTV'de soruları yanıtlayan Bakan Bilgin, "Bu konuda henüz bir kararımız yok. Her zaman değerlendirilebilir ama ben şu an mevcut durumu söylüyorum." ifadelerini kullandı.

    "Ödemeler 28-29 Nisan'da"

    Bakan Bilgin, ödeme tarihlerini de açıklayarak "İkramiye bin 100 lira olarak 28 veya 29 Nisan'da ödenecek. İki bayramda bunun maliyeti 25 milyar lira." dedi.

    Vedat Bilgin: Bayram ikramiyelerinde artış olmayacak VİDEO


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