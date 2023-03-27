Vedat Bilgin duyurdu! Zamlı emekli maaş ve ikramiyeler nisan ayında ödenecek Bayram öncesi yapılan düzenlemelerle birlikte yeni zamlı maaş ve ikramiyelerin ödeneceği tarih belli oldu. Maaş ve ikramiyeler nisan ayında hesaplara yatırılacak.

Haber Merkezi

Emeklilere yönelik çalışmalar yüzleri güldürüyor.

İlk olarak Emeklilikte Yaşana Takılanlar (EYT) sorunu çözüme kavuşurken, bir müjde de zam haberiyle geldi.

Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bir çalışma yürüttüklerinin sinyalini vermişti.

Yapılan açıklamada mevcut emekli maaşının yetersiz bulunduğu belirtilmişti.

Bunun üzerine alternatif bir çalışmaları olduğunu da ifade eden Bakan Bilgin'in açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi duyurdu.

5 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığı maaşına 2 bin TL zam yapıldı ve böylelikle 7 bin 500 TL'ye çıkarılmış oldu.

Geçtiğimiz günlerde de AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye zam düzenlemesini içeren torba teklifini bugün meclise sundu.

Zamlı maaşlar nisanda hesapta

Konuya ilişkin yeni bir açıklamada bulunan Bakan Bilgin, 2023 yılı Nisan ayı ödeme döneminden itibaren dosya bazında ödenen aylıkların 7 bin 500 TL olarak ödeneceğini ve 8,8 milyon emeklinin bu düzenlemeden yararlanacağını belirtti.

Bayram ikramiyelerine de zam geldi

Öte yandan 2018 yılında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda 1000 TL olarak ödenen bayram ikramiyesi, 2011 yılında bin 100 TL’ye yükseltildi.

Yeni düzenleme ile bu tutarda da değişiklik yapıldı ve yüzde 82 artışla 2 bin TL’ye çıkarıldı.

İkramiyelerin ödeneceği tarihler

Bu düzenlemeye EYT kapsamında emekli olacaklar da dahil edildi. Böylelikle 15,6 milyon emeklinin yararlanacağı belirtildi.

2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesinin bayram öncesinde nisan ayı içerisinde, Kurban Bayramı ikramiyesinin ise yine bayram öncesi haziran ayı içerisinde ödeneceği aktarıldı.

Emekli maaşların yıllara göre değişimi

2019 yılında bin TL olarak getirilen emekli alt sınır aylığı, 2020’de bin 500 TL’ye; 2022 yılı Ocak ayında 2 bin 500 TL’ye yükseltildi.

2022’nin temmuz ayı itibarıyla da 3 bin 500 TL’ye, 2023 Yılı Ocak ayında da 5 bin 500 TL’ye çıkarıldı.

Son olarak 2023 Nisan ödeme döneminden itibaren de yüzde 36,36 artış yapıldı ve 7 bin 500 TL’ye yükseltildiği açıklandı.

Bu kapsamda en düşük emekli maaşı aralık 2022’ye göre yüzde 114,3 artırılmış oldu.